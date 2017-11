Mielipide

Koko yhteiskunnan pitää yhdessä varautua tartuntatautiepidemioihin

Ugandan Kampalaan kokoontui suuri joukko eri valtioiden edustajia, maailman terveys-, eläin- ja ruokajärjestö ­sekä Maailmanpankki keskustelemaan yhteistyöstä terveys­uhkien torjunnassa. Valtaosa paikalla olleista edusti terveysalaa, mutta Suomesta mukana olivat paitsi ihmis- myös eläin- ja ympäristöterveydenhuollon, ulko­asiain- sekä turvallisuus- ja puolustushallinnon edustajat. Miksi näin?Vuonna 2014 koko maailma seurasi ebolaviruksen aiheuttaman epidemian kehittymistä Länsi-Afrikassa. Samana vuonna käynnistettiin Yhdysvaltojen aloitteesta kansainvälinen terveysturvallisuusohjelma, Global Health Security Agenda (GHSA). Sen tärkeimmäksi tavoitteeksi tuli tukea eri toimijoiden yhteistyönä niin kehittyviä kuin kehittyneitäkin maita parantamaan varautumistaan rajat ylittäviin terveysuhkiin kuten tartuntatautien leviämiseen tai mikrobilääkeresistenssin torjuntaan.Tänä vuonna Kampalan kokouksen aikaan isäntämaa Uganda osoitti jo kehittäneensä varautumistaan terveysuhkiin, kun se reagoi nopeasti itä­osassaan puhjenneen Marburg-virustaudin leviämiseen ja sai sen rajattua tehokkaasti. Suomi on ollut alusta lähtien vahvasti mukana terveysturvallisuus­ohjelmassa kehittämässä uusia käytäntöjä, joiden avulla köyhimmätkin maat ovat voineet parantaa varautumistasoaan.Meidän viestimme tänään maailman One Health -päivänä on, että vakava tartuntatauti­epidemia koskee koko yhteiskuntaa ja siihen on myös varauduttava yhdessä. Yli 70 prosenttia kulkutaudeista on peräisin eläimistä ja välittyy meihin ­suoraan tai ruoan välityksellä. Siksi eläinlääkäreiden, lääkäreiden ja laboratorioiden valppaus on monen epidemian taltuttamiseksi elintärkeää: uhka on havaittava ajoissa.Kuten ebolaepidemian aikana huomattiin, laaja-alaisella epidemialla on terveysvaikutusten lisäksi taloudellisia ja yhteis­kuntarauhaan liittyviä merkittäviä vaikutuksia. Suomen terveysturva syntyy siitä työstä, ­jota kunnaneläinlääkärit, lää­kärit, kouluterveydenhoitajat, mikrobiologit, Tulli ja monet muut ammattilaiset meillä tekevät, suunnitelmallisesti ja jokaisena päivänä. Tästä meidän ­tulee huolehtia myös jatkossa.