Mielipide

Asevelvollisuutta suorittavien vakuutusturva on saatava kuntoon

Raaseporin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

traagiset tapahtumat nostivat valtakunnalliseen keskusteluun asevelvollisuuttaan suorittavien vakuutusturvan puutteellisuuden sekä sen, että isänmaa kohtelee korvausten osalta eriarvoisesti palveluksessa kuolleita ja vammautuneita sotilaitaan ja heidän omaisiaan.Eriarvoisuus sai sinettinsä tämän vuoden alussa voimaan tulleessa uudessa sotilastapaturmalaissa. Siinä säädetään kriisinhallintatehtävissä vammautuneelle haittaluokan määrittelemä lisäkorvaus 210 000 eurosta, ja kuolemantapauksissa edunsaajalle maksetaan lisäkorvausta 200 000 euroa. Asevelvolliset eivät ole oikeutettuja vastaaviin korvauksiin, vaikka he suorittavat palvelustaan lain velvoittamana ja ilman palkkaa.Sotilastapaturma-asiat kuuluvat kolmen eri ministeriön alaan. Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat lakiesitykset, valtiovarainministeriön hallinnonalaan on budjetoitu korvausrahat ja itse toiminta tapahtuu puolustusministeriön toimialueella. Varusmiehen näkökulmasta kukaan ei näytä koordinoivan kokonaistilannetta.Kansanedustaja Arja Juvosen (ps) kesäkuussa 2017 tekemä lakialoite asevelvollisten oikeudesta lisäkorvaukseen keräsi 118 kansanedustajan allekirjoituksen. Allekirjoittajien suuresta määrästä voisi päätellä, että eduskunta on asevelvollisten vakuutusturvan parantamisen puolella. Ovatko hallitus ja virkamiehet valmiita tekemään esityksiä asiantilan korjaamiseksi?Asevelvollisten korvauksia määriteltäessä tulisi pitää mielessä, että kyse ei ole vapaaehtoisesta palveluksesta. Palvelus perustuu asevelvollisuuslakiin, jonka nojalla miespuoliset Suomen kansalaiset velvoitetaan suorittamaan asevelvollisuus joko siviilipalveluksena tai varusmiespalveluksena.Kaikkia onnettomuuksia ja tapaturmia ei pystytä koskaan täysin estämään, vaikka Puolustusvoimat on tehnyt viime vuosina merkittäviä parannuksia olosuhteisiin ja käytäntöihin. Elossa olevia asevelvollisena pysyvästi vammautuneita on nyt noin 3 000, ja heidän lukumääränsä on jo ylittänyt elossa olevien sotainvalidien lukumäärän.Valtiontalous on tiukalla, mutta asevelvollisten vakuutusturvan parantaminen ei ole loppujen lopuksi suuresta summasta kiinni. Nyt osa kustannuksista lankeaa asevelvollisten ja heidän omaistensa kontolle.Suomessa suhtaudutaan varusmiespalveluksen suorittamiseen myönteisesti, ja asevelvollisuuden kannatus sekä maanpuolustustahto ovat pysyneet suurina. Asevelvollisuutta voidaankin pitää suomalaisen maanpuolustustahdon konkreettisena ilmentymänä.Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näin olisi välttämättä myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi varusmiespalveluksessa tapahtuvat onnettomuudet ja vammautumiset sekä terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja toimeentulossa esiin tulleet puutteet voivat vaikuttaa kielteisesti suhtautumiseen asevelvollisuuteen ja sen yleiseen hyväksyttävyyteen kansalaisten keskuudessa.Asevelvollisuus on Suomen puolustuksen selkäranka, joten asevelvollisten asiat pitää ottaa vakavasti jo ennen kun asiat ehtivät mennä pieleen.