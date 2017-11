Mielipide

Ryhtyisitkö kuukausilahjoittajaksi omalle äidillesi?

kokonaiseläke Suomessa on vähän yli 1 600 euroa kuussa. Suurimmalle osalle eläkeläisistä työeläke takaa edes kohtalaisen toimeentulon. Kuitenkin noin 100 000 ihmiselle – 760,26 euron takuueläkkeen saajille – tuo eläke olisi jo lottovoitto. Puolet heistä on yli 60-vuotiaita ja kaksi kolmasosaa naisia. Keitä he ovat?Onkohan oma äitisi mahdollisesti tässä joukossa? Jos hän on ollut kotona hoitamassa lapsiaan, hänelle ei ole välttämättä kertynyt työeläkettä. Tai sitä on kertynyt vain hyvin vähän sen jälkeen kun hän on mennyt töihin. Saitte kasvaa kotona äidin hellässä huomassa. Useimmat teistä koulutettiin, ja nyt saatte työstänne hyvää palkkaa. Osallistutte ehkä vapaaehtoisina erilaisiin koti- ja ulkomaisiin hyväntekeväisyyskeräyksiin. Miten olisi keräys omalle äidille?Joulun lähestyessä äitinne saattaa miettiä ahdistuneena, mistä hän taikoo lahjat lapsenlapsille tai jopa aikuisille lapsilleen. Jo sukkalankojen hankinta voi tietää sitä, että ruoasta on tingittävä tai lääkkeitä ei osteta. Eihän äiti teille ahdingostaan kerro vaan kutoo ne sukat! Jos kysytte pärjäämisestä, kaikki on varmasti ”hyvin”, vaikka hän olisi joutunut teiltä salaa jonottamaan leipäjonossa.Entäpä jos kaikki pientä eläkettä saavien äitien hyvin toimeentulevat lapset ryhtyisivätkin omien äitiensä kuukausilahjoittajiksi? Pienelläkin säännöllisellä kuukausittaisella summalla voisi tehdä ihmeitä omille äideille. Eikä siihen tarvita feissareita.Kuukausilahjoituksen voi toki tehdä myös jollekin muulle läheiselle, inhimillisesti katsoen aivan liian pienellä eläkkeellä kituuttavalle vanhukselle.