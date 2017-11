Mielipide

Kansanäänestys Natosta olisi suuri uhka Suomen turvallisuudelle

Moni

Olen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pidän erikoisena

Kansalaisten

Mielestäni

johtava poliitikko on asettanut ehdoksi kansanäänestyksen, mikäli Suomi hakee puolustusliitto Naton jäsenyyttä. Tällä kannalla ovat presidentti Sauli Niinistö sekä useimmat suurten puolueiden johtajat ja mielipidevaikuttajat.asiasta eri mieltä. Kansanäänestys sopi erinomaisesti menettelytavaksi, kun vuonna 1932 päätettiin kumota kielto­laki. Sen kaltaisen päätöksen voi keskivertokansalainen tehdä hyvin tunnepohjalta.Päätös Natoon liittymisestä vaatii äänestäjältä kuitenkin huomattavasti enemmän tietämystä koskien Suomen turvallisuus- ja geopoliittista asemaa, Suomen sotilaallista kykyä puolustaa itseään Venäjää vastaan joko itsenäisesti tai Natoon liittoutuneena, Naton antamaa turvatakuuta sekä jäsenyyden mukanaan tuomia velvoitteita.Äänestäjällä olisi hyvä olla perehtyneisyyttä myös Venäjän sotilasdoktriiniin ja perustus­lakiin, jonka mukaan jokainen ulkomailla asuva venäläinen – koskee myös kaksoiskansalaisia – on mahdollisessa kriisitilanteessa ensisijaisesti velvollinen ajamaan Venäjän etua., että ei ole käyty edes alustavaa keskustelua siitä, kuinka vaikeista ja ­äänestäjien laajaa tietämystä vaativista asioista voidaan ylipäätään järjestää kansanäänestys. Oletan, että vähintään miljoonan suomalaisen äänestysikäisen tietämys mainitsemistani asioista ei yllä edes koulu­arvosanan neljä tasolle.Jos äänestäjät saisivat päättää nykyisin vahvasti tunteeseen pohjautuvalla vähäisellä Nato-tietämyksellään näin tärkeästä Suomen turvallisuuteen liittyvästä kysymyksestä, äänestyksen tulos ei todennäköisesti olisi maamme turvallisuuden kannalta optimaalinen.Olisi varsin suotavaa järjestää pikaisesti kansalaisten Nato-tietämystä selvittävä galluptutkimus. Tämä voisi myös ohjata keskustelua Natosta asiallisempaan suuntaan.tietämystä Natoon liittymisen vaikutuksista tulisi lisätä merkittävästi, jotta mahdollinen neuvoa antava kansanäänestys olisi edes jotenkin perusteltavissa. Vastuu tiedon lisäämisestä kuuluu ensi­sijaisesti niille, jotka kansan­äänestystä vaativat.Aloitteentekijänä tässä voisi toimia vaikkapa presidentti Niinistö. Puolueeton työryhmä laatisi muutaman sivun mittaisen esitteen, jossa kerrottaisiin selkokielellä Suomen mahdollisen Natoon liittymisen hyödyistä ja haitoista. Esite laitettaisiin sitten laajaan julkiseen jakeluun paperiversiona sekä myös sosiaalisessa mediassa.kansanedustajien tulisi tehdä päätös siitä, haetaanko Nato-jäsenyyttä. Se olisi demokratian kannalta aivan hyväksyttävää. Kansan valitsemilla edustajilla on äänestäjiä enemmän tietämystä päätöksen taustaan liittyvistä oleellista seikoista. Haitaksi ei olisi, jos heidän tietämystään aiheesta vielä lisättäisiin.Asian heikosti tunteva äänestäjä on herkullinen hybridi­vaikuttamisen kohde sille, joka tällaista keinoa haluaa käyttää. Tämänkin huomioiden pidän mahdollista Natoon liittymistä koskevaa neuvoa antavaakin kansanäänestystä suurena riskinä Suomen turvallisuudelle.