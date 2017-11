Mielipide

Vaikenemalla lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä välitämme uhreille väärän viestin

Kansainvälinen

#metoo-kampanja nosti yleiseen keskusteluun tyttöihin ja naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja väkivallan myös Suomessa. Sosiaalisessa mediassa levisi kirjoituksia vaikeista ja varsin henkilökohtaisista ikävistä kokemuksista aiheeseen liittyen.Kirjoitukset sisälsivät kertomuksia nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa koetusta seksuaalisesta häirinnästä, ahdistelusta ja hyväksikäytöstä. Kertojat pohtivat avoimesti nuoruuden epävarmuutta ja hämmennystä sekä kyvyttömyyttään toimia ja puolustautua. Heille yhteistä olivat myös häpeäntunteet sekä tarve löytää syy ja selitys tapahtuneelle. Nuoret usein syyttävät tapahtuneesta itseään ja omaa toimintaansa tilanteessa.#Metoo-kampanja nosti merkittävällä tavalla seksuaalisen häirinnän ja väkivallan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Avoimuus ja henkilökohtaisten ahdistavien kokemusten jakaminen eivät tuottaneet kertojilleen enää häpeää vaan enemmänkin pystyvyyden tunnetta. Kampanja avasi hyvin ilmiön laajuutta yhteiskunnassamme ja vahvisti tekojen vahingollisuuden.Lukiessani kirjoituksia ja seuratessani #metoo-päivityksiä palasin ajatuksissani usein oman työni sisältöihin: lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn. Työni Nettivihje-palvelussa ja käytännön psykoterapiatyöni pohjautuvat lastenoikeuksien artiklaan 19: ”Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.”Lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö on maailmanlaajuinen ongelma, jolta useimmat haluavat ummistaa silmänsä. Aihe on vaikea ja raskas, mutta vaikenemalla välitämme uhreille väärän viestin.Lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, ahdistelu ja hyväksikäyttö horjuttavat uskoamme turvalliseen ja oikeudenmukaiseen maailmaan. Meidän täytyy rohkeasti rikkoa hiljaisuutta ilmiön ympäriltä, sillä avoin yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta hälventää aiheeseen liittyvää häpeää. Seksuaalista häirintää, ahdistelua ja hyväksikäyttöä tapahtuu myös lapsille ja nuorille. Uskaltamalla kuulla välitämme lapsille ja nuorille vahvan viestin mahdollisuudesta kertoa.Suuretkin muutokset lähtevät aina yksilötasolta. Jokaisella lapsella on oikeus tulla suojelluksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan rikkoa tabuja ja rakentaa lapsille turvallisempaa ja parempaa maailmaa.Keskustelu seksuaalisesta häirinnästä, ahdistelusta ja hyväksikäytöstä on nyt avattu, mutta keskustelun ulkopuolelle ei tule jättää kaikkein haavoittavimmassa asemassa olevia – lapsia ja nuoria.Ole rohkea, käänny kohti ja uskalla kuulla – #childrentoo.