Mielipide

Trendiruokailijat vievät meiltä keliaakikoilta uskottavuuden

Minut

on pakotettu trendiruokailuun. Ero minun ja trendiruokailijan välillä on kuitenkin suuri; minulle oikea ruokavalio merkitsee elämää. Mutta miltä se ­tuntuu, kun elintärkeää ruokavaliotani ei enää oteta tosissaan, sillä se on muuttunut trendikkääksi?Keliaakikkona kohtaan elämässäni monia haastavia tilanteita. Gluteenitonta ruokaa tarjoavan ravintolan etsiminen, jokaisen tuoteselosteen lukeminen ja gluteenittomien korvapuustien leipominen ovat vain esimerkkejä sairaudestani johtuvasta, huolellisesta elämäntyylistäni. Vaikka elämää rajoittava ruokavalio on ollut osa minua jo yhdeksän vuoden ajan, on edelleenkin turhauttavaa, kun kolmannenkaan läpi käydyn ravintolan ruokalistalta ei löydy gluteenitonta vaihto­ehtoa.Keliaakikkona minua kuitenkin raivostuttavat eniten niin sanotut trendiruokailijat eli ­ihmiset, jotka eivät sairasta keliakiaa tai kärsi esimerkiksi vilja-allergiasta, mutta ruokailevat silti noudattaen gluteenitonta ruokavaliota. He vievät meiltä uskottavuuden!Jos he tekevät poikkeuksia esimerkiksi ravintoloissa syödessään, epäpuhdas dieetti saattaa heijastua myös meihin, jotka emme saa koskaan tehdä minkäänlaisia poikkeuksia ruokavalioissamme. Keliaakikot saatetaan helposti sekoittaa trendiruokailijoiksi, jolloin annoksiin saattaa eksyä gluteenia. Myös ”ei se niin tarkkaa ole” -ajattelutapa saattaa pinttyä tietämättömien mieleen. Se voi johtaa vaikeisiin ja kivuliaisiin oireisiin dieetin rikkoutumisen takia.Milloin nämä trendiruokailijat alkavat ilmaista ravintoloissa selkeästi, etteivät he sairasta keliakiaa? On erittäin surullista tulla väärinymmärretyksi sairauden takia. Me emme valinneet vapaaehtoisesti gluteenitonta ruokavaliota, mutta trendiruokailijat valitsivat. Miksi siis meidän täytyy kärsiä?