Itsenäisyysjuhliinsa valmistautunut Suomi halusi uudistua ja havahtui syrjäytyneimpien hätään

valokuvat Helsingin talvesta ovat usein hyvin kauniita. Kaupunki on peittynyt valkoiseen lumeen, ja lapset leikkivät. Ero nykyisin tutuksi tulleeseen harmauteen ja lumettomaan maahan on suuri.Kuvat herättävät kaihoisia ajatuksia oikeista talvista – varsinkin kun kuvia katsoo lämpimissä sisätiloissa.Talven kauneus on kuitenkin vain osa totuutta. Lehtiuutiset viidenkymmenen vuoden takaa kertovat pakkassäiden vaaroista.1967 sodan päättymisestä oli vasta runsaat kaksikymmentä vuotta. Moni oli saanut rintamalta sellaiset henkiset arvet, että elämä ei sen jälkeen pysynyt enää raiteillaan. Myös Helsingin yli viiden­tuhannen sotainvalidin asema työmarkkinoilla oli huono.Maaseudulla koneet olivat tulleet metsiin ja pelloille, joten monet tilapäisiä töitä etsineet suuntasivat kaupunkiin. Syrjäytyminen vaani kadunkulman takana, jos toimeentuloa ei löytynyt.Hel­singissä oli pakkasöitä, jotka saivat aikaan pahaa jälkeä asunnottomien joukossa. Yli neljäkymmentä koditonta miestä kuoli noina viikkoina joko paleltumiin tai nuotioista levinneisiin tulipaloihin.Helsingin kaupunki oli sulkenut suuren yö­majan, jonka paikalle haluttiin rakentaa uusi talo. Pakkasaalto toi seu­raukset näkyville ja herätti ihmiset.Akateemisten nuorten käynnistämä Marraskuun liike oli herättelijöistä näkyvimpiä, mutta myös yksittäiset kansalaiset ja esimerkiksi kristilliset järjestöt olivat aktiivisia.edeltävänä päivänä Ruoholahdessa avattiin tyhjään varastoon Liekkihotelliksi kutsuttu alkoholistien yömaja. Siinä pystyi yöpymään noin tuhat miestä.Itsenäisyyspäivänä asunnottomille järjestettiin Uudella ylioppilastalolla omat juhlat, joissa oli tarjolla olutta ja makkaraa ja esiintyjinä kulttuurielämän nuoria tähtiä.Viisisataa miestä saapui paikalle. Tapahtuma ja sen järjestäjät saivat paljon julkisuutta.päivänä, kun Liekkihotelli avattiin, eduskunta piti juhlaistunnon, jossa päätettiin luoda itsenäisyyden juhlarahasto eli Sitra Suomen pankin ylijäämistä.Jos asioita katsoisi yhden päivän näkökulmasta, alkoholistien surkean aseman ja juhlarahaston voisi asettaa vastakkain. Toisessa paikassa on rahaa, toisessa ei.Kun katsoo asioita viisikymmentä vuotta jälkeenpäin, näkökulma on jo hiukan toinen.Sitran tehtävänä oli auttaa Suomea uudistumaan. Tarve muutokselle oli tuolloin ilmeinen.Suomen markka oli lokakuussa jouduttu jälleen devalvoimaan. Yhden yön aikana Ruotsin jo ennestään hyvät palkat muuttuivat vielä kolmanneksen houkuttelevammiksi.Muuttoaalto Ruotsiin kiihtyi. Vuodessa jopa 40 000 suomalaista muutti länsinaapuriin.sadasta vuodesta on tänä juhlavuonna nostettu eniten esiin viittäkymmentä ensimmäistä vuotta. Sotien muisteleminen on vielä mahdollista viimeisten aikalaisten kanssa.Helposti kuitenkin unohtuu, että suuria askelia on otettu myös rauhan aikana.Suomalainen yhteiskunta käytti viisikymmentä vuotta sitten voi­miaan siihen, että huominen olisi tätä päivää parempi.Opintielle pääsy pyrittiin tekemään mahdolliseksi perhetaustasta ja asuinpaikasta riippumatta. Turvaverkko alkoi tulla tiheämmäksi. Riskit keskivertosuomalaisen elämässä vähenivät.ponnistelujen tukeminen ei kuitenkaan aina riitä. Jos syksyllä 1967 jonkun voimat eivät riittäneet omasta elämästä huolehtimiseen, verkon silmistä saattoi pudota lohduttomiin oloihin.Hyvä mittari yhteiskunnan oikeudenmukaisuudelle on se, mikä on sen huono-osaisimpien asema. Mittari on yhä ajankohtainen.Suomen muutos sodan haavoista kärsivästä maasta hyvinvoivaksi ja tulonjaoltaan tasaiseksi ei tapahtunut yhdellä päätöksellä, jossa olisi pitänyt valita kahden vaihtoehdon välillä.Kymmenien vuosien sitkeällä työllä on pystytty yhdistämään talouden uudistuminen ja sosiaalisten ongelmien torjuminen.Malli toimii, jos syntyy jaettavaa ja on halua jakaa. Välillä puutetta tuntuu olevan edellisestä, välillä jälkimmäisestä.