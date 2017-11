Mielipide

Vähävaraisille Linnan juhlien vieraille pitäisi myöntää rahallista avustusta kuluja varten

Presidentin

kutsu Linnan juhliin on iloinen asia, mutta asiassa on muitakin puolia. Kutsun naispuolisen vastaanottajan on hankittava iltapuku ja tv-valot kestävä meikki. On myös käytävä kampaajalla. Miespuolinen kutsun saaja pääsee vähemmällä, sillä frakin hankinta riittää.Linnan juhliin ei voi mennä omalla autolla, vaan on käytettävä taksia – juhlapäivänä normaalia kalliimmalla hinnalla. Muualta Suomesta tuleva maksaa myös matkat ja hotellikulut.Suurin osa vieraista on tietenkin hyvätuloisia, joille kulut eivät merkitse mitään. Mutta aina välillä presidentti voi kutsua vähemmän varakkaita ansioituneita ihmisiä, joiden työtä yhteiskunnan hyväksi ei nykyisin riittävästi arvosteta rahallisesti.Itse sain kutsun presidentti Tarja Haloselta Roska päivässä -liikkeen työn merkeissä. Tuohon aikaan vielä vapaan toimittajan työlläni ansaitsin kohtuullisesti, joten oheiskulut hoituivat. Nyt palkkatasomme on yleisesti pudonnut, ja ympäristöministeriöllä on varaa tukea Roskaliike-työtäni vain taskurahatyyppisesti. Jos kutsu olisi tullut nyt, olisin voinut joutua ilmoittamaan, etten voi vastaanottaa kutsua taloudellisista syistä.Ennen vanhaan kouluissa varattomien perheiden oppilaat saivat tukea koulunkäyntiinsä. Olisiko vastaava systeemi hyvä myös Linnan juhlissa?Presidentinkanslia voisi varata budjetin varattomia kutsun saajia varten. Eihän juhla voi olla pelkästään rikkaiden ja hyvätuloisten juhla?