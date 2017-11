Mielipide

Älypuhelin menee liian usein lapsen edelle – imettäessäänkin monet äidit katsovat koko ajan puhelinta

Vanhemman

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pohjoisamerikkalaisen

Neuvoloissa

Todellisen

Suomen

liiallinen sosiaalisen median, pelien ja muiden digitaalisten sisältöjen käyttö heikentää pienen lapsen kehityksen edellytyksiä. Runsas ja nimenomaan ennakoimaton älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella olo häiritsee lapsen ja vanhemman suhdetta.Kun vanhempi ei kykene säätelemään mediankäyttöään lapsen ja perheen edun mukaisesti, on kyse riippuvuudesta. Runsas digisisältöjen käyttö heikentää vanhemman keskittymiskykyä ja vähentää suoraa vuorovaikutusta lapsen kanssa. Vanhemmat antavat myös mallin lapsen omalle mediankäytölle.Digisisältöjen on usein kaupallisen logiikan mukaisesti tarkoituskin tehdä käyttäjänsä riippuvaisiksi: ­mitä pitempään digisisältöjen parissa viihtyy, sen vaikeampi niistä on pysyä erossa. ­Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan aikuiset aliarvioivat pahasti digisisältöjen parissa käyttämänsä ajan.Riippuvuuden muodostumisen riskiä lisää se, että digi­sisältöjen ­ääreen pääsee helposti laitteilla, jotka kulkevat jatkuvasti mukana.lasten­lääkärien järjestön (American Academy of Pediatrics) suosituksen ­mukaan alle puolitoistavuotiailla ei pitäisi olla lainkaan ”ruutuaikaa”. Sen jälkeen voidaan aloittaa varovainen digitaaliseen me­diaan tutustuminen, mutta 2–5-vuotiailla ruutuaika pitäisi rajoittaa korkeintaan tuntiin päivässä, silloinkin yhdessä vanhemman kanssa.Suomessa ylikorostetaan lapsen ­oikeutta mediaan ja vuorovaikutuksen väistämätöntä muuttumista mediavälitteiseksi. Nykyisin mainostetaan jopa yksivuotiaille suunnattuja älypuhelinsovelluksia. Digisisältöihin uppoutunut vanhempi viihdyttää liian usein lasta antamalla tämän käyttöön oman älypuhelimen tai tabletin.Jokaisella lapsella on oikeus vanhempaan, joka on kiinnostunut lapsen kokemuksista, lapselle tärkeistä ihmisistä ja pienistä arjen tapahtumista. Lapsella on oikeus kanssakäymiseen, joka ei nojaa tekno­logiaan tai katkeile, kun vanhempi äkkiä reagoikin puhelimeensa tuleviin viesteihin.on huomattu, että imettäessään monet äidit katsovat koko ajan älypuhelinta. Imetys on vuorovaikutustilanne, jonka pitäisi ainutlaatuisella tavalla tukea varhaista tunnesidettä ja edistää lapsen kehitystä. Mutta entä kun vauva ei saa katsekontaktia äitiin?Leikkipaikoilla moni lapsi yrittää saada vanhemman mukaan puuhiinsa, mutta tämän huomio on kiinni älypuhelimessa. Digiriippuvaisilla vanhemmilla on myös keskimääräistä korkeampi kynnys rajoittaa lastensa digilaitteiden käyttöä. Suomessa saattaa olla kehittymässä uusi eriarvoistumisen ja laimin­lyönnin muoto.vuorovaikutuksen vähäisyys ja varhainen uppoaminen virtuaalimaailmaan ovat yhdistelmä, joka saattaa myös heikentää lapsen kykyä tuntea empatiaa.Empatia tarkoittaa eläytymis­kykyä toisten ihmisten ja luontokappaleiden tuntemuksia kohtaan sekä kykyä nähdä oma osuus toisen kärsimyksessä. Empatia ei kehity koneiden tai pelien avulla vaan ­ihmiseltä ihmiselle. Empatiaa vahvistamalla vähennetään kiusaa­mista.Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton mukaan ilmoitukset lasten ­julmuudesta loukkaantuneita löytö­eläimiä kohtaan ovat lisääntyneet. Eläinten kiusaaminen on kär­jis­tynyt osoitus empatiakyvyn va­jeesta.tulevaisuutta lasketaan nyt niin kovaa vauhtia teknistymisen ja digitalisaation varaan, että vaarana on vauhtisokeus. Ainoa tie todellisen hyvinvoinnin lisäämiseen on kuitenkin ilman koneita tapahtuvan kanssakäymisen ja keskustelun tukeminen.Tulisi kehittää digitaalisia sovelluksia, jotka lisäävät vanhemman uteliaisuutta oman lapsen persoonaan ja kuulumisiin. Vai kaatuisiko hanke siihen, että se vähentäisi laitteilla oloa ja olisi siten kaupallisesti kannattamaton?Vanhemman digiriippuvuus tulee tunnistaa ja tunnustaa, ja siihen ­pitää saada apua ajoissa. Ammattilaisten on kannustettava vanhempia suoraan vuorovaikutukseen ja leikkiin pienen lapsen kanssa, ja kannustuksen kehityspsykologiset perusteet on tuotava selvästi esiin.