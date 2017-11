Mielipide

Rintamalla ei ollut aikaa läträtä viinalla

veteraanikuntoutuksessa luin Ilta-Sanomista jutun ”Kansa Taisteli – ja joi” (21.10.). Juttu perustui tietokirjailija Jonna Pulkkisen ja Mika Vistin kirjoittamaan kirjaan Viinalla terästetty sota – alkoholi sotavuosina 1939–1944.Lehtijutun mukaan Pulkkinen ja Visti kirjoittavat hurjia juttuja sotilaiden moninai­sesta alko­holinkäytöstä ja viinalla läträämisestä. Ehkä niin on paikoin käyttäydytty. Talvisodan miehet taistelivat kovissa pakkasissa. Lämmike oli varmaankin tarpeen. Ei niillä pojilla ollut aikaa pontikkaa keitellä. He taistelivat koko ajan ylivoimaista vihollista vastaan. Suurin uhrauksin he säilyttivät itsenäisyytemme.Arvostan suuresti talvisodan sankareita. Palvelin jatkosodassa tammikuusta 1942 sodan loppuun rintaman etulinjassa. Palvelukseen minut määrättiin JR 5:een.Lehtijutun perusteella lukija sai käsityksen, että rintamalla juotiin jatkuvasti. JR 5:n joukoissa en nähnyt humalaista. Totta kai Marskin juomat sekä joulujuomat nautimme. Ei meillä ollut varaa eikä edes mahdollisuutta mellastaa humalaisina.Kesän 1944 perääntyminen oli erittäin rankka. Ei siellä varmaan kukaan ehtinyt ajatella viinaa. Joimme vettä joista ja järvistä janoomme nautinnolla.Lomien väli oli puoli vuotta, eikä sitä markan päivärahalla lomallakaan juhlittu. Mielestäni lehtijutusta välittyi kokonais­valtaisesti väärä mielikuva alkoholinkäytöstä armeijassamme.