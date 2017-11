Mielipide

Naapuri ei saa muuttua viholliseksi, eikä lapsen tarhakaveri mutiaiselukaksi – Irtiotto vihasta on paras lahja

Suoma­laisuuden

Todistin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Puolan asia

Me suomalaiset

Fasistisen

määrittelevät suomalaiset itse. Kuka tahansa voi olla suoma­lainen, ja tulevaisuuden suomalaisuus on yhdessä rakennettu, perinteitä ja uusia tuulia ja kansalaisia yhdistävä asia, jonka piiriin mahtuu jokainen niin halutessaan.Tämä ennakkoluuloton suomalaisuuden luonnehdinta sisältyy neljän Kuopion lyseon lukion oppilaan laatimaan ”uuteen itsenäisyysjulistukseen”. Kuopiolaisnuorten puhutteleva Suomalaiset-teksti nousi voittajaksi, kun Satakuntaliiton ideoima ja toteuttama 100visio-hanke keräsi nuorten näkemyksiä Suomesta ­sadan vuoden kuluttua.Arvovaltainen raati palkitsi voit­tajat Säätytalolla keskiviikkona.viikko sitten Varsovassa Puolan itsenäisyyspäivän viettoa. Eurooppalaisen pääkaupungin ­kaduilla tunnelma oli kaukana siitä mukaansa ottavasta isänmaallisuudesta, josta suomalaisnuorten julistuksessa puhutaan.Kyse oli valkoista valtaa todistavasta, väkivallan uhkaa ja muukalaisvastaisuutta lietsovasta ääri­oikeiston voimannäytöstä. Lajissaan marssi oli kaiketi maailman suurin.Marssijoita laskettiin olevan noin 60 000. Mukana oli niin sanottujen kansallismielisten veljesjärjestöjen edustajia myös muualta Euroopasta.Pohjoismaisen vastarintaliikkeen suomalaisilla verkkosivuilla tapah­tumaa kiitellään siitä, ettei marssia yritelty pehmentää epäpoliittiseksi tai isänmaalliseksi. ”Tapahtuma oli avoimen maahanmuuton vastainen, ja se liputtaa radikaalin kansallismielisyyden puolesta.”Riveissä oli väkeä Suomestakin.on myös Suomen asia. Maata johtava konservatiivinen ja populistinen Laki ja oikeus -puolue on määrätietoisesti kääntämässä kelloa taaksepäin. Euroskeptisyys, jyrkkä maahanmuuttovastaisuus sekä kansalaisvapauksiin ja riippumattomaan oikeuslaitokseen kajoaminen kuljettavat Puolaa kauas Euroopan valtavirrasta.Kadun tasolla flirttailu äärioikeiston kanssa näyttäytyy jalkapallo­huligaanien ja rasistien voiman­tuntona. Pieni vähemmistö hyö­dyntää surutta nykyhallinnolta ja aiempiin vallanpitäjiin pettyneeltä kansalta omimaansa valtakirjaa.Näyttää siltä, että rautaesiripun jälkeinen aika ei ole juurruttanut Puolaan yhteistä käsitystä demo­kratian ja oikeusvaltion keskeisistä kulmakivistä. Kansalaisyhteiskunnan rakentaminen on lopulta pitkäjänteistä työtä. Vapauden tärkeä peruskivi, itsenäisyys, voidaan sekin varastaa väärään käyttöön.juhlistamme pian merkkivuotemme kohokohtia. Myös meillä on aihetta katsella ympärillemme, kun pohdimme, missä kunnossa isänmaa matkaa seuraavaan sataan vuoteen.Suomen demokratian tila on vahva, ja kansalaisten yhteenkuuluvuuden tunne kansainvälisestikin verrattuna suuri. Luottamus viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään on niin ikään säilynyt vakaana, yksittäisistä takaiskuista huolimatta.Saamme nauttia hyvinvoivasta ja rauhallisesta Suomesta vastedeskin, kunhan koemme kansalaisina, että meitä kuullaan ja ymmärretään, eikä kenenkään tarvitse pelätä.Juhlavuotemme vakava haaste on se, kuinka vältämme tilanteen, jossa ääriliikkeet pääsevät etenemään tavallisen kansan, Sinun ja minun, arvoja ja tuntoja peilaillen.Suomen itsenäisyys on liian arvokas asia ihmisvihan, väkivallan ja vainon symboliksi. Itsenäisyyspäivän soihtukulkueiden kuuluu yhdistää meitä, ei kylvää pelkoa.Meiltä vaaditaan myös malttia, jotta Suomessa olisi tilaa hankalis­takin asioista keskustelulle. Suomalainen, joka suhtautuu varauksellisesti esimerkiksi maahanmuuttoon tai seksuaalisen tasa-arvon edistämiseen, ansaitsee hänkin tulla kuulluksi – ilman että hän löytää ymmärtäjät natsijärjestöjen riveistä.liikehdinnän hiljainenkin hyväksyntä vaurioittaa yhteiskuntaa. Se ei luo turvaa vaan lietsoo turvattomuutta: naapuri muuttuu viholliseksi, lapsen tarhakaveri mutiaiselukaksi, ja potku päähän onkin silkka keskustelunavaus.Kansalaisten välillä saa ja pitää olla yhteiskunnallisia näkemyseroja. Väkivaltaisten ääriliikkeiden ja kansan suuren enemmistön välinen railo on syvempi. Kyse on lopulta siitä, kunnioitammeko elämää, toistemme olemassaolon oikeutta.Irtiotto vihalla elämöijistä on paras huomenlahja, jonka voimme satavuotiaalle Suomelle antaa.