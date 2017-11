Mielipide

New Yorkissa siskoni sopeutui hyvin joukkoon – Suomessa moni katsoo häntä kuin hänessä olisi jotain vikaa, ja

”Sun

kannattais opettaa sun siskolle vähä tapoja.” ”Onks sun siskolla ees aivoja.” Nämä ovat ehdottomasti pahimmat asiat, joita olen kuullut sanottavan siskostani.Siskollani on Downin syndrooma, ja hän on nyt yhdeksännellä luokalla. Hän opiskelee ruotsia, englantia, matemaattisia aineita ja reaaliaineita siinä missä muutkin, vaikkakin hieman hitaammalla tahdilla. Hän suorittaa työhön tutustumisen yläkoulussa ja tekee tulevaisuudessa töitä ja toivottavasti elättää itsensä. Miksi niin moni kuitenkin näkee hänet riittämät­tömänä tai yhteiskunnan ulkopuolisena henkilönä?Naisen ja miehen välinen tasa-arvo on mennyt viime aikoina paljon eteenpäin varsinkin länsimaissa. Monien vähemmistöjenkin asemaa on saatu edistettyä. Kehitysvammaisten ääni on kuitenkin jäänyt taka-alalle, osittain sen takia, että heidän on vaikea edustaa itseään. Olisi tärkeää saada ihmiset näkemään kehitysvammaiset saman­arvoisina yhteiskunnan jäseninä kuin me muutkin.Vaikka ihmisellä ei tietoisesti olisi mitään kehitysvammaisia vastaan, monet katsovat erilaisia ihmisiä kuitenkin helposti alentavasti. Myönnän tekeväni niin itsekin, mutta pyrin kuitenkin päivittäin parantamaan tapojani. Olen nimittäin itse nähnyt, kun jotakuta jota rakastan katsotaan kuin hänessä olisi ­jotain vikaa. Se ei ole kivaa.Tässäkin asiassa on kulttuu­risia eroja. Oli hienoa nähdä, kuinka New Yorkin kaduilla siskoni sopeutui hyvin joukkoon eikä kukaan pitänyt häntä eri­laisena. Suomalaisilla on tässä asiassa vielä paljon opittavaa. Olemme aivan liian ennakkoluuloisia muita ihmisiä kohtaan.Se, millaiselta ihminen näyttää ulospäin tai minkälaisia synnynnäisiä piirteitä hänessä on, ei saisi määritellä hänen elämäänsä, ei ainakaan kielteisellä tavalla. Monen ihmisen koh­dalla ennakkoluuloisuus johtuu tietämättömyydestä eikä siitä, että henkilö olisi tahallaan ilkeä muita kohtaan. Meidän tulisi siis oppia erilaisista ihmisistä ja heidän taustoistaan. On myös tärkeää tuoda esille niiden asia, jotka eivät ehkä sitä itse kykene tekemään.