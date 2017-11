Mielipide

Tuntuuko, että kaikki muuttuu vaarallisemmaksi? Olet oikeassa, ja on terveellistä tunnustaa se

niin moni Oleellinen ­Havainto, tämäkin lähti kaljasta. En saanut sitä auki.Löylyt oli otettu, ja puku­huoneen valtasi lempeä höyry. Ujutin kynttä tölkin lipan alle, mutta mitään ei tapahtunut – lipassa. Kynsi sen sijaan antoi periksi aiheuttaen piinaavaa kipua.Välitön kiukku kohdistui kaljateollisuuteen, joka kiusallaan rakentelee tuotteisiinsa ylikireitä avausmekanismeja. Mutta koska aukeamaton tölkki on kalja-alan ansaintalogiikan vastainen, selitys oli haettava lähempää. Olen vanha.kehoni on siirtynyt katovaiheeseen, ja kynnet noudattavat kaavaa.Rapistumisen tunnustaminen ei sinällään ole vaikeaa. Vääjäämättömyyden logiikan kanssa ei väitellä. Vaikeampaa on tosiasioiden kuljettaminen mukana arjessa. Se olisi kuitenkin terveellistä.Vielä äskettäin olin autoilijana valtakunnan huippua. Saatoin pyöritellä jättimäisen Nissanini yhdellä kädellä kadunvarren pienimpään taskuun. Keskustan ruuhkissa tein millintarkkoja liikkeitä tietoisena siitä, että ajolinjani herättivät jatkuvaa ihastusta ympärilläni.Nyt on toisin, eikä syy ole kavennettujen kaistojen. Ympärilläni ei ole aiempaa enemmän liikennettä, eivätkä muut kuljettajat tule koko ajan lähemmäksi. Kehoni ei vain havaitse niin kuin joskus, eivätkä sen liikkeet ole yhtä sulavia.Tilanteen tunnustaminen olisi myös muiden tiellä liikkujien etu. Mutta se on työlästä. Ilman muistutuksia mieli vaatii kehon elävän niin kuin on aina eletty.Kun vääjäämättömän äärelle pysähtyy, esimerkkien tulva käy julmaksi.Pitkäaikainen rakkauteni, portaissa juokseminen, on muuttunut hengenvaaralliseksi. Eikä syy ole aiempaa jyrkempien tai epäsymmetristen portaiden.Tavaramerkkini, äärettömän nopea puhe, on muuttumassa epämääräiseksi äännevirraksi, minkä vuoksi en ainoastaan kuulosta humalaiselta vaan myös aiheutan vaarallisia väärinkäsityksiä.Juoksuvauhdin hidastuminen ei johdu ”uudesta reitistä” vaan periksi antavista lihaksista. Ja kun mieli vaatii entistä kilometrivauhtia, lopputulos on kipu, suru ja väliin jäävät lenkit.Listaa voisi jatkaa loputtomiin, ja ­perusviesti on sama: ikääntyminen on vaarallista, jos sitä ei tunnusta.palatkaamme oleelliseen eli kaljaan. Sen avasi iän tuoma viisaus. Löylykauhan terävä reuna oli kuin tehty lipan alle työnnettäväksi. Palkintona neuvokkuudesta join toisenkin.