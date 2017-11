Mielipide

Hallituksen ei pidä sivuuttaa vesivoimaa

Satavuotias

Suomi on rakennettu veden voimalla. Vielä 1900-luvun alkupuolella lähes kaikki Suomen sähkö tuotettiin vesivoimalla. Nyt vesivoima tuottaa noin 15 prosenttia Suomen sähköenergiasta.Vesivoimalla on rooli energia­järjestelmässä myös tulevaisuudessa. Kansallisen energia- ja ilmasto­strategian skenaarioiden mukaisesti vesivoiman avulla siirrytään kohti päästötöntä energiajärjestelmää.Suomen kunnianhimoisena tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuus 50 prosenttiin kaikesta energiasta 2020-luvulla sekä luoda hiilineutraali energiajärjestelmä vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivista politiikkaa ja uusiutuvien energialähteiden markkinaehtoisen toiminnan edistämistä.Vuonna 2015 Suomen sähkön­tuotannosta 79 prosenttia oli päästötöntä ja uusiutuvien energia­lähteiden osuus oli 45 prosenttia. Yli puolet uusiutuvasta sähkön­tuotannosta on vesivoimaa. Tulevaisuudessa uusiutuvan energian – muun muassa tuuli- ja aurinko­voiman – osuus ­lisääntyy.kohti uusiutuvaa energiajärjestelmää sähköntarpeen vaihteluihin vastaaminen vaatii toimivaa energiapalettia. Tuuli- ja ­aurinkovoima ovat riippuvaisia säästä. Jotta sähköä on saatavilla myös tuulettomina ja pilvisinä päivinä, tarvitaan säätövoimaa.Sähköntarve vaihtelee päivän mittaan. Aamutoimien aikana ja koneiden käynnistyessä sähköntarve kasvaa. Iltaisin ja öisin sähkönkulutus on pienempää. Sähköä on joka hetki tuotettava yhtä paljon kuin sitä kulutetaan.Vesivoimakone käynnistyy täyteen tehoon minuuteissa. Lämpövoimalan käynnistämiseen saattaa mennä ­jopa vuorokausi. Sähkön­kulutuksen vaihteluihin vastataan useimmiten vesivoimalla sen tuotannon joustavuuden vuoksi.Vesivoima on yhteiskunnalle tehokkain tapa tuottaa säätövoimaa. Päästötön vesivoima myös hillitsee ilmastonmuutosta.Tuuli- ja aurinkoenergian lisääntymisen ohella yhteiskunnan yleinen sähköistyminen lisää sähkönkulutuksen vaihteluja entisestään. Vuoteen 2030 mennessä vuoro­kauden sisäisen säätötarpeen ar­vioidaan kaksinkertaistuvan.Kotimaisen vesivoiman merkitys korostuu häiriö- ja poikkeustilanteissa. Säätöominaisuus turvaa sähköjärjestelmän ja sähköverkon toiminnan kaikissa tilanteissa ja vähentää riippuvuutta ulkomaisesta energiatuotannosta. Äkillisissä häiriötilanteissa sähköhuolto hoidetaan Suomessa 90-prosenttisesti ­vesivoimalla. Vesivoiman tuotanto on hajautettu alueellisesti, mikä ­lisää sen toimintavarmuutta. Tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti.jo rakennettuun vesistöön suunnitellaan Rovaniemellä uutta Sierilän vesivoimalaitosta. Sen säätövoimakapasiteetin ansiosta Suomen sähköverkkoon voitaisiin saada sata megawattia uutta tuuli- tai aurinkovoimaa. Vesivoima vauhdittaa näin siirtymää kohti uusiutuvaa energiajärjestelmää.Samaan aikaan hallitus uudistaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea sekä tuulivoiman kompensaatioalueita koskevia lakeja. Lainvalmistelun tavoite oli luoda uutta tuotantoa koskeva teknologianeutraali tarjouskilpailu, jonka pohjalta myönnetään tukea kustannustehokkaalle uusiutuvaan energiaan perustuvalle uudelle sähköntuotannolle. Eduskunnan käsittelyssä oleva lakiesitys rajaa kuitenkin vesivoiman kokonaan esitetyn palkkiojärjestelmän ulkopuolelle. Tavoitteena ollut teknologianeutraalius jää lupauksista huolimatta toteutumatta.Viimeisimmät tutkimustulokset osoittavat, että tuulivoima on energiateknologioista kannattavin. Vesivoiman sivuuttaminen uusiutuvana energialähteenä vääristää kilpailua eri tuotantomuotojen välillä eikä näin edistä haluttua markkina­ehtoista toimintaa.Uusiutuvassa energiajärjestelmässä tarjotaan nyt maksumiehen roolia vesivoimalle, joka kuitenkin yhä voitelee taloutemme rattaita. Samalla lyödään korville vesivoiman ratkaisevaa merkitystä huolto­varmuudelle, uusiutuvalle ja päästöttömälle energiatuotannolle sekä paikallis- ja aluetaloudelle. Ratkaisu ei ole yhdenmukainen kansallisen energiapolitiikan linjan kanssa.