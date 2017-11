Mielipide

Kiinteistönvälittäjä alkoi haukkua asuntoani huonosta siivouksesta

Asuntokaupat

ovat olleet elämäni suurimmat taloudelliset ratkaisut. Olen tehnyt seitsemän asuntokauppaa.Kun myyjänä tapaan kiinteistönvälittäjän ensimmäistä kertaa, tämä on mielin kielin ja ­lupaa lähes kuun taivaalta. Asuntoa myytäessä kaikki sujuu yleensä hyvin ensimmäiseen julkiseen esittelyyn asti. Sitten huono kiinteistönvälittäjä alkaa haukkua asuntoa, sen kuntoa ja siivousta. Tämän jälkeen hän ­toteaa, että hinta, jonka hän on itse asettanut, on väärä.Törkeimpien välittäjien käytös on asiatonta. He alkavat väitellä, huutaa ja haukkua asiakasta. Minulle on myös lähetetty lasku palveluista, joita en ole saanut. Kun reklamoin asiasta, yritys vei laskun perintään. Missä on kuluttajan oikeusturva?Vaikka kansallisia kiinteistönvälitysketjuja haukutaan paljon, kokemukseni mukaan ne pitävät sanansa. Niillä on kyseessä ison ketjun maine, toisin kuin pienillä ketjuilla. Niissä ei ole usein ketään, joka kantaisi vastuun koko ketjun toiminnasta.Käyttämässäni kansallisessa ketjussa ratkaisuja on lähdetty miettimään asiakkaan tarpeista ja elämäntilanteesta käsin. Niissä minua tai asuntoani ei ole haukuttu, mikä on ollut minulle uutta.Kiinteistönvälittäjää valittaessa kannattaa huomioida esimerkiksi se, voiko yrityksen sivuilla antaa julkisesti palautetta. Se mielestäni antaa kuvan, että yritys seisoo käytöksensä takana. Toki netistä löytää nykyisin myös paljon muutakin palautetta, jonka perusteella valinnan voi tehdä. Palaute on kullan­arvoista silloin, kun tekee päätöksen siitä, kenen käsiin antaa elämänsä suurimmat kaupat.