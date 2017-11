Mielipide

Aktiivinen kansalainen on Suomen politiikassa kuin vieras ulkoavaruudesta

Kansalaiset

Sisäänpäin

kansalainen on aina ollut Suomessa politiikan ufo: vieras ulko­avaruudesta, jonka olemassa­oloon harva todella uskoo. Meikäläisen valtio­viisauden perusidea on ollut, että kansaa on syytä kaitsea vahvojen johtajien johdolla.Kun Maamme-laulu kajahti ensimmäisen kerran Helsingissä toukokuussa 1848, sillä haluttiin estää, ettei kansa alkaisi laulaa vallankumouksellista Marseljeesia. Fredrik Pacius soitatti laulua Kaartin soittokunnalla koko matkan keskustasta Kumtähden kentälle nykyiseen Tou­kolaan, jottei Flooran päivän opiskelijakulkue puhkeaisi laulamaan val­lankumouslauluja Euroopan hulluna vuotena. Tärkeintä oli osoittaa, että kansa on kuuliaista keisarille.Kun Suomi itsenäistyi, pääministerin yläpuolelle istutettiin vahva presidentti hillitsemään kansan kuohuja. Itsenäisyyspäivän juhlien formaatti tuo vieläkin mieleen hallitsijan vastaanoton. Vieraat jonottavat pääsyä kättelyyn kuin Pietarin Talvipalatsin portaikossa, joka johti tsaarin vastaanotolle.Suomalainen käsitys suuresta juhlasta on, että seuraamme tele­visioruuduista silmä kovana, kuinka hallitsijapari kättelee alamaisiaan, ja ruodimme muotiasiantuntijoiden johdolla, ovatko alamaiset onnistuneet pukeutumaan juhlan edellyttämällä tavalla. Ovathan tennissukat jääneet kotiin ja kengät plankattu? Eihän kukaan sählää jonossa? ­Pahimmat mokat ripustetaan seuraavana aamuna opiksi ja ojennukseksi lehtien sivuille.ovat nököttäneet sivuroolissa myös politiikassa. Koska hallitukseen on saatava monta puoluetta, poliitikon on usein tärkeämpi pitää yllä suhteita poliittisen eliitin sisällä kuin hakea tukea äänestäjiltä. Vaalikeskustelu on varovaista, ­kukaan ei halua etukäteen lyödä itseään ulos hallituksesta. Tarjolla on tasaerälisäetuusindeksikorjaus-tyylisiä koodisanoja, joita heitellään sivuille merkitsevästi vilkuillen.Kun vaalit on käyty, vaaliteemat katoavat näkyvistä hallitusneuvot­teluihin ja ilmaantuvat hallitusohjelmaan kapulakielisinä häkky­röinä, joissa jokainen sana on puolisalainen signaali jonnekin päin.Siksi sotemaakuntauudistussoppa.Yleisen sekavuuden tilassa puo­lueet voivat myös rikkoa näyttävätkin vaalilupauksensa, kuten kävi koulutuslupauksille viime vaaleissa.Kansalaisille ei tarjota selkeitä ja innostavia uudistuksia. Sen sijaan politiikan ytimessä on sumplaus hal­lituksen sisällä, kun laajapohjaiset hallitukset yrittävät pysyä kasassa.On myös edelleen melkein hyve, että poliitikko puhuu epämääräisesti tai jopa salaperäisesti niin, ettei hänen sanomisistaan oikein saa selvää. Vanhan tavan mukaan luo­tetaan siihen, että oma mies kyllä tietää mitä tekee ja hoitaa homman kotiin vallan kulisseissa, jonne kansalaisilla ei tietenkään ole asiaa.Suomessa on myös tavallista surkutella, että vaalit tulevat ja sotkevat järkevän politiikan. Vaaleissa kansalaiset saavat hetkeksi vallan, mikä tietenkin on poliitikkojen näkö­kulmasta hankalaa.lämpiävä politiikan te­keminen sujui hyvin niin kauan kuin suurten puolueiden takana olivat selkeät ammattiluokat: duunarit, porvarit ja farmarit. Mutta ammattirakenteet tutisevat, ja puolueiden suhde tukijoukkoihinsa on ohentunut ja hämärtynyt. Äänestäjät liikkuvat ja ovat käyneet levottomiksi. Tuore ICCS 2016 -tutkimus kertoi, että nuoretkin ovat yhä valmiimpia toimimaan aktiivisesti kansalaisina.Myönnytyksiä onkin jo tehty. Tosin tietenkin hyvin varovaisesti.Presidentinvaalissa kansalaiset päästettiin äänestämään suoraan ehdokasta. Samalla presidentiltä toki riisuttiin merkittävät valtaoikeudet, ettei mopo aivan lähtisi käsistä, kun kansa saa äänestää.Kansalaisaloite on tuonut avauksia, joissa on selkeä idea ja arvo­lataus – päinvastoin kuin politiikassa muuten on tapana. Ehkä siksi kansalaisaloite nostattaa vieläkin monen poliitikon hiuksia, ja käytävä­puheissa sitä pidetään usein tur­hana häirikkönä.Myös puolueet voisivat ryhdistäytyä ja kääntyä ulospäin. Puolueet ovat tärkeä kanava, jonka kautta kansalaiset pääsevät mukaan politiikkaan, jos pääsevät. ICCS-kyselyssä nuoret luottivat kaikista instituutioista vähiten puolueisiin. Puolueet ovat olleet huonoja tekemään innostavia ja selkeitä ohjelmia ja uudistuksia. Demokratian kannattajana toivoisi, että hyvin mietityistä, raikkaista ja selkeistä ideoista tulisi Suo­men seuraavan vuosisadan juttu.