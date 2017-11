Mielipide

Puhun rallikiinaa, ja aluksi se hävetti hirveästi – kunnes huomasin, ettei kukaan paheksu aksenttiani paitsi t

Suoma­laiset Suoma­laiset

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Olen asunut

Päätös

ovat maailman kuudenneksi taitavimpia englannin puhujia, mutta oman kielitaidon häpeämisessä olemme maailman parhaita. Olen tehnyt niin itsekin: aloittanut keskustelun pahoittelemalla vajavaista englannin kielen taitoani sujuvasti englanniksi.Uutisetkin kertovat suomalaisten kielitaidon kaventumisesta. Otsikoissa on vissi pointti – olisi hyvä, jos osaisimme paremmin saksaa, ranskaa, venäjää tai espanjaa. Kielitaito on hallitusohjelmankin tavoite. Maailma olisi kulttuurisesti tasapuolisempi paikka, jos englannilla ei olisi niin voimakasta asemaa.Usein sanotaan vähän halveksuen, että Suomessa kielitaito tarkoittaa englannin taitoa. Vähättelyyn ei kuitenkaan ole syytä. Lisäkielille on tarve, mutta silti meidän pitää olla myös ylpeitä: suomalaisista 70 prosenttia puhuu englantia.Valtakieli voi olla ovi muihin kieliin. Ulkomaalaisen on helpompi opiskella kiinaa Kiinassa, jos osaa ensin englantia.Pekingissä vuoden. Puhun rallikiinaa. Sinne päin, suomiaksentilla.Aluksi hävetti hirveästi.Tämä kaikki tapahtui: Osoitin hevosta ja huusin jotakuinkin ”on se perkele!” Kutsuin lapsenvahtia ikäväksi ihmiseksi, kun yritin kertoa tyttäreni ikävöineen häntä. Kun yritin sanoa ”auta minua”, sanoin vahingossa ”olet lihava”.Kiinassa harva puhuu englantia. Siksi on pakko yrittää oppia mandariinikiinaa. Toki muutenkin: kieli avaa kulttuuria.Kävin koko kevään tehokurssilla, mutta tuntui, etten edisty. Saman koin, kun joskus aikoinaan luin saksaa ja espanjaa.Lopulta diagnosoin oppimattomuuteni syyksi häpeän. Se kuulosti simppeliltä, samoin lääke. Lopeta häpeäminen.Tein suunnitelman: Yritä puhua aina kun voit, käytä kokonaisia lauseita. Älä murehdi kielioppia. Elehdi. Älä välitä, jos toinen suomalainen häpeää sinua.Sillä niin se on, että suomalainen ei häpeä ranskalaisella korostuksella puhuvan puolesta, mutta toisen suomalaisen ralliääntämys viiltää sielussa asti.oli pieni, vaikutus iso. Kävi ilmi, että ilmeinen valtaosa ihmistä haluaa ymmärtää, mitä toinen ihminen sanoo.Kiinan taitoni alkoi parantua. Moni rohkaistui yrittämään englantia, mitä eivät kehdanneet tehdä aiemmin.Paikalliset ovat sitä paitsi ihania. He kehuvat ”puhut hyvin”, vaikka tiedämme molemmat, ettei se ole totta. Heistä on kiva, että voimme jutella edes vähän.Siitä kielitaidossa on kai kuitenkin aina lopulta kyse – toisen ymmärtämisestä.