Mielipide

Meri-Lapin sote-solmu syntyi, kun Sipilän hallitus oli kyvytön tai haluton ennakoimaan irtiottoa

Meri-Lapin

Meri-Lapin

Juha Sipilän

Sote-uudistuksen

kunnista Kemi, Tornio, Keminmaa ja Simo solmivat yhteistyösopimuksen terveyspalveluyritys Mehiläisen kanssa. Sopimus on sitova 15 vuotta, ja sen ennenaikainen purkaminen johtaisi sakkomak­suihin.Yli miljardin euron sopimuksella kunnat haluavat turvata Länsi-Lapin sairaalan toiminnan jatkumisen. Uhkana nimittäin on, että so­te-uudistus siirtää sairaalapalvelut Kemistä Rovaniemelle.Meri-Lapin kuntien toiminta voidaan nähdä alueiden kapinana keskushallintoa vastaan. Kunnat eivät pitäneet Helsingissä tehtyjä päätöksiä oman alueensa kannalta hyvinä. On ironista, että yhteistyösopimuksen mukaista ulkoistamista kannattivat paikallistasolla myös sellaiset puolueet, jotka moittivat ulkoistuksia valtakunnallisessa politiikassa.ratkaisu on kuntien näkökulmasta järkevää toimintaa, jolla pyritään poistamaan epävarmuutta. Kun ­sote-uudistus uhkaa siirtää palveluita satojen kilometrien päähän, ulkoistaminen on kuntien kannalta rationaalinen liike: ulkoistamissopimuksin toimijoiden kädet sidotaan vuosiksi eteenpäin ja taataan palveluiden jatkuminen omalla alueella.Epävarmassa tilanteessa kuntien kannattaa myös myydä sote-kiinteistöjään ensimmäiselle tarjouksen tekijälle. Myymisellä taataan, että sote-palvelulaitoksiin tehdyistä investoinneista saadaan edes jokin korvaus. Kuntien intresseissä on myydä, jos yksityinen palveluntarjoaja haluaa ostaa. Maakunnista ja niiden tarjouksista kun ei tiedetä.Yksityisen palveluntuottajan – joka on yleensä suuri monikansallinen yritys – taas kannattaa ostaa. Näin se parantaa asemaansa sote-markkinoiden kilpailussa. Myös tässä on oma ironiansa: yritykset, jotka yhtäällä puhuvat valinnanvapaudesta ja vapaasta kilpailusta, etsivät toisaalla itselleen alueellisia monopoleja. Yrityksen kannalta on rationaalista puhua yhtä ja tehdä toista.(kesk) hallitukselle Meri-Lapin irtiotto tuli kiusalliseen ­aikaan. Sote- ja maakuntauudistus on vielä kesken. Mehiläisen kanssa tehty sopimus leikkaa merkittävästi Lapin maakunnan budjettia ja sotii hallituksen päätöksiä vastaan vaarantamalla maakunnan toiminta­edellytykset. Paikallinen intressi lyö keskushallinnon intressejä korville.Kyseessä on tyypillinen kollektiivisen toiminnan ongelma. Kun kukin erillinen toimija maksimoi oman hyötynsä, ilman koordinaa­tiota päädytään kokonaisuuden kannalta huonoon lopputulokseen.Yksityisten palveluyritysten kannalta on järkevää ostaa sote-kiinteistöjä ja tehdä ulkoistamissopimuksia. Epävarmuuden vallitessa kuntien on järkevää lähteä mukaan. ­Tämä ei taas mene yhteen sen kanssa, mitä keskushallinto on suunnitelmissaan nähnyt järkeväksi.Kollektiivisen toiminnan ongelmia ratkotaan yleensä pakkoon perustuvalla ohjauksella. Sote-uudistuksen pulma on, että kunnallisen itsehallinnon vuoksi maan hallitus ei voi suoraan pakottaa kuntia ­oikein mihinkään.Toki hallitus voi yrittää käyttää rahoitusta ohjauskeinona. Rahaan perustuva ohjaus kuitenkin onnistuu vain, jos Meri-Lapin kaltainen toimintamalli rahoitetaan Etelä-Suomesta kerättävillä aluetuilla.Ovatko Meri-Lapin kunnat päättäneet kantaa kustannukset itse, vai kehitetäänkö vakuutusjärjestelmää kompensoimaan kustannuksia? So­te-uudistuksen palikat ovat vielä niin pahasti levällään, että on vaikea tietää, miten sen rahoitus lopulta ratkaistaan ja millaisiin loppu­tuloksiin päädytään.Niin kauan kuin sote-uudistuksen yksityiskohdat ovat auki, Meri-Lapin kaltaisia kuntien ja alueiden irtiottoja saattaa tapahtua muuallakin Suomessa.suunnittelijat eivät näytä osanneen ennakoida irtiottoja.Vai onko lopulta niin, että Meri-Lapin kaltainen tilanne onkin sote-uudistuksen julkilausumaton tavoite? Silloin Suomen sote-tontit jaettaisiin kolonisaation aikakaudelta tuttuun malliin terveysyritysten kesken siten, että jokaisella niistä on omat alueelliset nautintaoikeutensa.Hallitukselta puuttui osaaminen – tai halu – perusteellisen riskianalyysin tekemiseen ja irtiottoihin varautumiseen.Nyt vahinko on jo tapahtunut. Hevoset on päästetty laitumelle ­ennen kuin haka on aidattu.