Mielipide

Miten saamme koululaisille kenkiä?

voitaisi tummennettuja vaatetuskortin kuponkeja panna voimaan, ainakin karjalaisten kohdalta. Menetin viime evakkoreissulla vaatteet tulipalossa ja nyt ovat kortit kuluneet loppuun, kun piti niillä ostaa mitä sai sota-ajan tavaraa. Kun kortit ovat lopussa, miten saamme koululaisille kenkiä, jos niitä tulee kauppaan.Myös on paljon niitä, joilla ovat vaatteet kadonneet, palaneet tai homehtuneet pilalle nykyisen evakuoinnin aikana. Pyydän hyväntahoisesti ottamaan ylläesitetyn toivomuksen huomioon.maitokorttien kupongeilla piti aikuistenkin saada kananmunia, mutta määräyksen tultua ne painuivat ”tiskin alle”, josta niitä sitten suhteissa olevat ovat onnistuneet saamaan. Meitä on paljon, jotka emme kerkiä jonoihin eikä ole ”suhteita” myyjiin.Koska emme epäile kansanhuolloin hyvää tahtoa, että kaikki saisi osansa, niin toivomme on, että kuponkien osto­aikaa pidennetään, sillä eihän kanat liene lakanneet munimasta jättääkseen suhteita vailla olevat ilman.osalle tulee joskus pikku juhla tai haluaa hän muuten viettää iltaa ystäviensä seurassa. Tällöin tietenkin kysymys n:o 1 on mitä tarjota.Valitettavan useassa tapauksessa käy polku silloin Alkon jonoon – korttiannoksistahan ei juuri muunlaista tarjoilua liikene. Tällainen on kuitenkin vastoin monien periaatteita, käyden kalliiksikin.Ehdotan, että khm järjestäisi jonkinlaisia ”juhlapakkauksia”, jotka sisältäisivät vehnäjauhoja, sokeria, ehkä vähän korviketta ym. Niitten myynti voitaisiin säännöstellä siten, että esim. yleisostokortin yhdellä kupongilla kuukausittain saisi yhden tällaisen pakkauksen.Alkon tarkoituksena on ­tuottaa valtiolle tuloja. Samaa voitaisiin pitää silmällä ”juhlapakkausten” myynnissä. Hinta voitaisiin määrätä esim. samaksi kuin mustasta pörssistä ostettunakin.Odotan ripeitä toimenpiteitä.Paavo