Todistusvalinta tulee kuin susi – ministeriö lisää nuorten stressiä viestimällä epäselvästi pääsykoeuudistukse

valita opiskelijat korkea­kouluun? Siitä on kiivailtu nyt enemmän kuin koskaan, mutta aihe ei ole ihan uusi.”Korkeakoulujen pääsykokeista ei luovuta kokonaan, vaikka näin on julkisesta keskustelusta voinut päätellä: tietyillä aloilla turvaudutaan vastakin pääsy- tai soveltuvuuskokeisiin, vaikka yli­oppilastutkinnon rooli kasvaa.”Kuulostaako tutulta? Puheenvuoro on opetusministeri Henna Virkkusen (kok) ja jo keväältä 2010. Mutta yhtä hyvin se voisi olla opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) tuore ”selvennys”.Myös opetusministeriön demaritaustainen kansliapäällikkö Anita Lehikoinen julisti jo alkuvuodesta 2010 pääsykokeitten pidon loppuvan tyystin.Matti Vanhasen (kesk) toinen hallitus sai vuonna 2009 aikaan uuden yliopistolain. Sen piti lisätä yliopistojen itsehallintoa, johon opiskelijavalinnatkin kuuluvat. Silti samainen hallitus linjasi myös, että pääsykokeet ovat pian historiaa ja opiskelijat valitaan vastedes todistuksin.otti onkeensa ja palveli nuoria ja heidän vanhempiaan tarjoamalla vinkkejä, joiden turvin lukiossa lusmuileva Jani-Petterikin saataisiin akateemisen uran alkuun. Kunnes ministeri toppuutteli, ettei kokeista tyystin luovutakaan.No ei luovuttu. Viime vuonna yli­opistojen uusista opiskelijoista vain 15 prosenttia valittiin pelkin todistuksin.Mutta nyt se todistusvalinta ihan oikeasti tulee, ministeriö vakuuttaa. Ja nyt korkeakoulujen johtokin on saatu mukaan vahvalla ohjauksella. Vuonna 2020 jo ”pääosa” opiskelijoista on määrä valita todistusten perusteella muilla paitsi taide-, kulttuuri- ja liikunta-aloilla.yrityksen muistavan mieleen tunkee satu paimenpojasta, joka huuteli suden saapuvan, vaikkei sitä näkynyt mailla eikä halmeilla. Kunnes se sitten lopulta tuli ja söi lampaat, kun kukaan ei enää uskonut pojan höpinöitä.On tietysti kohtuutonta verrata todistusvalintaa lampaita raatelevaan suteen, vaikka siltä se voi vaikuttaa valmennusfirmojen, valintakokeitaan mustasukkaisesti vaalivien hakupainealojen ja hitaasti kypsyvien poikien silmissä.Sadun opetus onkin, ettei ministeriö saisi lisätä nuorten stressiä kertomalla epäselvästi uudistuksista, joiden tavoitteena on vähentää nuorten stressiä. Oppilaitten oikeusturva edellyttää, että heidän tulevaisuutensa kannalta tärkeät muutokset ovat tiedossa hyvissä ajoin.Nyt lukioremontti ja ylioppilaskokeiden uusi pisteytys herättävät enemmän huolta ja kysymyksiä kuin vastauksia.