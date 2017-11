Mielipide

Pekkaspäivistä Sipilä-päiviin

Teollisuus­liiton

Teollisuusliiton

Pekkaspäivien

Metallimiesten

eli entisen Metalliliiton ja Teknologia­teollisuuden sopimuksessa on kohta, joka saattaa joskus myöhemmin osoittautua käänteentekeväksi.Sopimuksen mukaan niin sanottuja pekkasia, pekkaspäiviä tai pekkasvapaita – viralliselta nimeltään työajan lyhennysvapaita – voi vaihtaa työpäiviksi ja saada niistä vastaavan korvauksen.Enimmillään pekkasvapaita voi vaihtaa työpäiviksi eli rahaksi kuuden työpäivän verran.valtuustossa pekkaspäivien myyminen herätti joissakin valtuutetuissa närää. Joku pelkäsi, että seuraavalla kierroksella myydään loputkin pekkas­vapaat.Pekkasvapaat tulivat joihinkin työehtosopimuksiin vuonna 1984 erityisesti teollisuudessa. Niillä lyhennettiin vuo­sittaista työaikaa.Pekkasvapaat on nimetty entisen tulopoliittisen selvitysmiehen ja valtakunnansovittelijan Matti Pekkasen mukaan. Työaikalaki ei pekkasia tunne.käyttöönoton taustalla oli sinänsä oikeaan osunut näkemys siitä, että tekniikan kehitys ja etenkin tieto­koneet vähentävät ihmistyön tarvetta. Jäljellä oleva työ haluttiin jakaa tasai­semmin.Tekniikan kehittyessä myös tehtaiden tuottavuus kasvoi huomattavasti. Vaikka tuottavuus kasvaa yhä, työaika ei enää lyhene. Työnantaja kuittaa tehostuneen tuotannon vähentämällä väkeä.Julkisen sektorin muita pidemmät lomat olivat liipaisimella kilpailukyky­sopimuksen valmistelussa, mutta tilalle keksittiin lomarahojen leikkaus.äskettäinen huoli saattoi nousta siitä, että käytössä on nyt kaksi tapaa pidentää työaikaa: pekkaspäivien myyminen, jolloin niistä saa korvauksen, ja kilpailukyky­sopimuksen mukainen työajan pidennys, josta ei makseta lisää palkkaa, vaikka töitä tehdään pidempään. Monella nämä kaksi asiaa saattavat mennä sekaisin.Kilpailukykysopimuksen mukaista työajan pidennystä kutsutaan sinänsä loogisesti kiky-tunneiksi tai kiky-päiviksi.Nimitys kertoo kuitenkin, että poliittinen vasemmisto – demarit ja vasemmistoliittolaiset – ovat menettäneet otteensa sekä duunarin elämään että retoriikan taitoon.Ärhäkämpi vasemmistojohtaja olisi oitis ruvennut kutsumaan työajan palkatonta pidennystä Sipilä-tunneiksi tai Sipilä-päiviksi.