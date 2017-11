Mielipide

Yli puolet nuorista nukkuu liian vähän – ja se on ongelma, koska univajeen haitat voivat näkyä vielä aikuisiäl

Nuorten

Monilla

Nuoret

Muutos

syrjäytymisen taustalla on monia tunnistettuja riskitekijöitä ja aina myös yksilöllinen kehitys­polku. Syrjäytymistä voidaan torjua yhteiskunnallisia rakenteita muuttamalla, mutta tarvitaan myös tukea jo alkaneen huonon kehityksen kääntämiseksi. Tukitoimet ovat tärkeitä – jos niiden kohde vain on ­hereillä päiväsaikaan.Nuorten saaman unen merkitys ymmärretään hyvin perheissä ja kouluissa, ja nuorilla itselläänkin on asiasta huomattava määrä tietoa. Reilusti yli puolet nuorista nukkuu kuitenkin liian vähän.Yleensä kyse ei todennäköisesti olekaan tiedon puutteesta vaan esimerkiksi unirytmin ylläpitoon liittyvistä ongelmista, joiden fysiologisia, psykologisia ja kulttuurisia syitä ei tunneta kovin hyvin. Vielä vähemmän yleisessä tiedossa on tehokkaita keinoja, joilla voitaisiin auttaa vinksahtaneen vuorokausirytmin kanssa kamppailevia nuoria.nuorilla on viivästynyt unirytmi: he menevät nukkumaan varsin myöhään, ja heillä on vaikeuksia herätä aamulla ajoissa.Tuoreen Sleep Helsinki -tutkimuksen mukaan helsinkiläisnuo­rista 15 prosenttia menee kolmesti viikossa nukkumaan kello kahden jälkeen aamuyöllä tai myöhemmin. Jopa kolmasosa heistä on usein valveilla aamuyöllä yhden jälkeen.Suurin osa näistä nuorista pärjäilee univajeensa kanssa yllättävän hyvin, vaikka yökukkujalle herätys maanantaina aamuseitsemältä voi vastata Atlantin ylityksestä johtuvaa aika­erorasitusta. Epäsäännöllinen unirytmi vaikuttaa kuitenkin ennen pitkää terveyteen haitallisesti.Jos unirytmin vaihdokset liittyvät lähinnä kaverien kanssa hengailuun viikonloppuisin, puhutaan sosiaalisesta jet lagista. Vaikka viikoittaiset rytminvaihdokset kuormittavat elimistöä, sosiaalisten suhteiden ylläpito on nuorille tärkeää. Ongelma on vakavampi, jos uniongelmat kerryttävät poissaoloja koulusta.Erityisessä vaarassa ovat ne nuoret, joiden opiskeluihin kuuluu joustamattomia työelämäjaksoja: rakennustyömaan tai sairaalan aikataulu on aamu-unisille armoton. Riski pudota toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta kasvaa.Unirytmin säätelyvaikeudet eivät johdu opiskelumotivaation puutteesta, eikä usein pommiin nukkuvia nuoria ole syytä leimata laiskoiksi.Ihmisen sisäinen kello tahdistaa vuorokausirytmiä. Kaikki eivät silti saa unta ajoissa vaikka haluaisivatkin. Jotkut täyttävät päivänsä niin tiiviisti, että unelle ei jää tarpeeksi aikaa. Joidenkin on vaikea säädellä toimintaansa ja aktiivisuuttaan, toisilla unirytmin vaikeudet kietoutuvat mielenterveyden ongelmiin.Myös yksilölliset geneettiset ominaisuudet, luontainen vuorokausirytmi, fysiologiset tekijät, valo­altistus ja mahdollinen myöhäinen liikunta voivat viivästyttää unirytmiä. Oman jaksamisen yliarviointi ja unen tarpeen aliarviointi on ­aikuisillekin tuttua.ovat erityinen riskiryhmä. Nuoruusiän kehitykseen sisältyy unirytmin luontainen siirtyminen myöhemmäksi sekä kyky sietää väsymyksen tunnetta illalla paremmin. Vanhempien heittämä unihiekka ei enää tehoa. Autoritäärinen kasvatusote voi aiheuttaa turhia konflikteja ja estää nuorta kehittämästä unen säätelyn autonomiaa.Omin voimin ponnistelu ei monen nuoren kohdalla riitä. Pahimmassa tapauksessa nuori nukkuu toisen asteen koulutuksensa ohi. Huonosti kohdennettu apu ilman todellista univaikeuksien ymmärrystä ja osaamista voi olla tehotonta. Opiskelun aikaiset univaikeudet voivat vaikeuttaa itsenäistymiskehitystä ja työelämään siirtymistä sekä heijastua sitä kautta pitkälle aikuisuuteen.tapahtuu tutkimuksen, koulutuksen ja uninäkökulman systemaattisen huomioimisen kautta.Tarvitaan tahtoa soveltaa unitietoa poliittiseen päätöksentekoon ja ruohonjuuritason toimintaan. Joustavat koulutusrakenteet auttavat nuorena huonosti nukkuvia valmistumaan, ja kouluaamujen aloitus­ajankohdan myöhentäminen voi ­ehkäistä poissaoloja.Viivästyneen unirytmin tunnistaminen ja hoitaminen vaatii uusien käytänteiden tuomista koulu- ja perusterveydenhuoltoon. Unirytmin ja käyttäytymisen pysyvä muutos vaatii tietoa, motivointia ja sitoutumista – usein kuukausien mittaista työskentelyä, jonka aikana nuori tarvitsee asiantuntevaa tukea.