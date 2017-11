Mielipide

Joskus Pariisi vain on liikaa – japanilaiset sairastuvat Pariisin syndroomaan, suomalaisesta tuntuu, että vain

Luin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tukholmalla

Entä muut

Turulla

hiljattain erityisesti japanilaisia turisteja vaivaavasta ongelmasta nimeltään Pariisin syndrooma. Suomenkielinen Wikipediakin tunnistaa jo oireyhtymän. Sen sanotaan johtuvan siitä, että suurten odotusten jälkeen kaupungin todellisuus tuottaa karvaan pettymyksen.Usein ilmiön kouriin joutuvat nuoret naisturistit, joiden mielikuva Pariisista romanttisten sinisten hetkien ja samppanjan luvattuna tyylikkyyden tyyssijana romuttuu muun muassa turistipaikkojen töykeiden tarjoilijoiden takia.Japanin Pariisin-suurlähetystöllä on ollut hätälinja kulttuurisokin kouriin joutuneita varten. Kotiin palattuaan jotkut joutuvat hakeutumaan terapiaan.Tunnen japanilaisia kohtaan sympa­tiaa. Itse nimesin Pariisin syndrooman vuosikausia sitten lypsyämpärisyndroomaksi: tyylikkäiden joukossa itselle tulee helposti erittäin maalainen olo. Vain lypsyämpäri puuttuu.on oma, nimetty syndroomansa, joka juontaa juurensa lokakuussa 1973 Norrmalmstorgilla tehtyyn pankkiryöstöön. Ryöstäjät pitivät neljää pankki­virkailijaa kuusi päivää pantti­vankeinaan. Kun uhrit vihdoin vapau­tuivat, he halasivat ja suutelivat ryöstäjiä ja pitivät näiden puolia. Kriminologi ja psykologi Nils Bejerotin lanseeraama termi Tukholma-syndrooma vakiintui maailmanlaajuiseen käyttöön ja tarkoittaa siis käytöstä, jossa panttivangeille tai kaapatuille kehittyy myötämielinen suhtautuminen kaappaajiinsa.Miten ruotsalaista! Jopa kaappaajan kanssa heillä on niin mysigt.kaupungit? Firenzessä ­monet sairastuvat Stendhalin synd­roomaan, voimakkaasta tai liiallisesta taide-elämyksestä aiheutuvaan tilaan, jota ranskalainen kirjailija Stendhal kuvasi kirjassaan vuonna 1826. Sellaisen tartunnan saa helposti myös Venetsiassa, etenkin biennaaliaikaan.Venetsialla on omakin oireyhtymänsä. Taide vetää niin valtavia ihmismassoja laguunikaupunkiin, että alkuasukkaat ovat jo vuosia paenneet sieltä. Aiheesta on tehty dokumenttikin vuonna 2012. Sen nimi on The Venice Syndrome.on tautinsa ja Helsingillä vuoden 1975 henkensä (Etyk), mutta varsinaisia syndroomia ei ole toistaiseksi diagnosoitu. Kuppakin lähti Töölöstä.Pelkään kuitenkin, että helsinkiläiset sairastuvat Tampere-syndroomaan, sillä hitailla hämäläisillä menee nyt pelottavan lujaa. Muumimuseonkin tekivät.