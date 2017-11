Mielipide

Kouluissa kannattaa hyödyntää pelejä – pelillisten elementtien lisääminen opetukseen lisää poikien motivaatiot

Pisa-tulosten

mukaan suomalaisten poikien tulokset heikkenevät ja ero tyttöihin kasvaa. Jätkät eivät siis tee tulosta koulussa. Kouluviihtyvyys on kuitenkin poikien osalla parantunut, joten missä vika?Virossa asiat ovat toisin. Siellä pojat loistavat matematiikassa ja yhteistyötaidoissa. Viron kouluissa hyödynnetään pelillisyyttä. Yleisen käsityksen mukaan pelit viehättävät etenkin poikia. Tutkimusten mukaan pelillisten elementtien hyödyntäminen lisää motivaatiota ja sitoutumista, on kyse sitten liikkumisesta tai oppimisesta.Opetuksen pelillistäminen on kuitenkin paljon muuta kuin nopean visailun järjestäminen tunnin alkuun. Peleissä motivoivina tekijöinä ovat edistyminen ja välitön palaute. Mutta kaiken taustalla on oppiminen.Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta mainitsi A-studion keskustelussa (Yle 21.11.), että pojilta voitaisiin ja pitäisikin vaatia koulussa enemmän. Tähän vaatimukseen on helppo yhtyä.Opetuksen pelillistäminen on tässä suureksi avuksi. Pelillisessä oppimisessa pelaajasta tulee aktiivinen ja osallistuva toimija. Pelien viehätys piilee siinä, että haasteet vaikeutuvat mitä pitemmälle pelaaja etenee. Samaa ideaa voidaan helposti hyödyntää pelimuotoon rakennetuissa opetustilanteissa. Myös kotitehtävät voi rakentaa pelilliseksi kokonaisuudeksi. Pelien tehtävä koulussa ei ole viihdyttää, mutta kiinnostavaksi ne oppimisen tekevät – myös matematiikan!Jos halutaan tukea poikien oppimista, heidät on pantava liikkeelle. Toiminnallisuuden lisääminen oppimiseen aktivoi aivojen toimintaa. Tutkimusten mukaan jo vähäisenkin liikunnan lisääminen parantaa erityisesti alisuoriutujien oppimistuloksia. Alisuoriutujista aika suuri osa on nimenomaan poikia.Opetushallitus onkin lähtenyt tukemaan hankkeita, joiden tarkoituksena on luoda pelillisiä malleja eri oppiaineiden käyttöön. Suomessa on kehitetty sovelluksia, joiden avulla opettajat voivat rakentaa omia pelejä, joissa oppiminen viedään luokkahuoneen ulkopuolelle mobiiliteknologiaa hyödyntämällä.Tuoreissa Pisa-tuloksissa korostui poikien kohdalla myös yhteistyötaitojen puute. Sosiaalisissa peleissä, joissa liikutaan ja ratkaistaan ongelmia jouk­kueena, yhteistyötaidot kehittyvät luonnostaan.Entä tytöt? Innostaako pelillisyys myös heitä? Kokemukseni mukaan kyllä. Pelillisyys on nykypäivän pedagogiikkaa, joka toimii kaikille. Opettajat toki tarvitsevat täydennyskoulutusta hypätäkseen mukaan.