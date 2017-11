Mielipide

Köyhät maat tarvitsevat monipuolista tukea

keskustelussa toistuvien väitteiden mukaan yritykset voisivat periaatteessa auttaa kehitysmaiden olojen parantamisessa, mutta niiltä puuttuu vastuu kehityksen päämäärästä ja suunnasta. Markkinatalouden logiikan ja kehitystavoitteiden yhteensovittamista pidetään jopa mahdottomana.Kansainvälinen yhteisö on kuitenkin melko yksimielinen siitä, ettei YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin päästä ilman yritysten osallistumista. Tämä todettiin muun muassa Addis Abebassa vuonna 2015 pidetyssä YK:n kehitysrahoituskonferenssissa. Talouskasvua pidetään kehityksen edellytyksenä, ja kasvuun tarvitaan yrityksiä sekä niiden investointeja.taloustieteilijä Paul Collier on muistuttanut, että yri­tykset tuovat tuotannontekijöitä ­yhteen paremmin ja tehokkaammin kuin mikään muu organisaatiomuoto. Vastuullinen liiketoiminta luo kasvua ja tuottoja yrityksille, mutta samalla se synnyttää myös vero­tuloja ja työtä sekä hyödyttää muutenkin koko yhteiskuntaa.Investointien kannustaminen on Collierin mukaan tehokasta kehitysyhteistyötä erityisesti maissa, joissa yritysten on vaikea toimia. Hänen ajattelunsa vaikuttaa merkittävästi G20-ryhmän maiden toimintaan, kun ne pyrkivät vauhdittamaan ­investointien avulla Afrikan kehi­tystä ja vähentämään riippuvuutta kehitysavusta.Suomessa on perinteisesti seu­rattu YK:n linjauksia, mutta suhtautumisessa yritysten kehityspoliit­tiseen potentiaaliin tullaan jälki­junassa. Ajatus yrityksistä kehityksen edistäjinä on melko uusi.Suomalaista kehityspolitiikkaa on toteutettu – ja toteutetaan yhä – valtaosin lahjamuotoisena apuna. Kehitysmaiden yrityksiä vastikkeellisesti rahoittavaan Finn­fundiin on yhtiön vuonna 1980 tapahtuneen perustamisen jälkeen kanavoitu vain noin prosentti kaikista kehitysyhteistyön maksatuksista.Yrityksillä on luonnollisesti opittavaa kehityskysymyksissä. Samalla lahjamuotoista apua antaneiden toimijoiden on hyvä tutustua yrityksiin ja niiden toimintaehtoihin.avunantajamaiden hallitukset pyrkivät monin tavoin rohkaisemaan yksityisen sektorin rahoittajia sijoittamaan kehitysmaihin. Tämä tapahtuu usein yritysten riskiä pienentämällä esimerkiksi ­takausten avulla tai tekemällä laina- tai pääomamuotoisia sijoituksia kehitysmaissa toimiviin yrityksiin.Valtaosa Finnfundin rahoituksen avulla investointeihin ohjautuvasta pääomasta on julkisella panostuksella liikkeelle saatua yritysten – ja viime kädessä yksityishenkilöiden – rahaa. Se ei siis ole peräisin julki­selta sektorilta. Yksityissektorin toimijat maksavat saamansa julkisen rahoituksen takaisin korkoineen.Yritysten toiminnastaan saama tuotto täytyy siis hyväksyä. Ilman tuotto-odotuksia yksityinen raha ei liiku ja kehityspoliittiset tavoitteet jäävät saavuttamatta. Vastuullisen liiketoiminnan tuotto ja toimintamaan kehitys tukevat toisiaan.Julkisten varojen käyttöä tulee valvoa, ja varojen käytöstä on raportoitava läpinäkyvästi ja luotettavasti. Julkisiin varoihin kohdistuvaa ohjausta ja valvontaa ei voi kuitenkaan siirtää sellaisenaan yksityiseen rahaan. Finnfundin kaltainen kehitysrahoittaja ei voi velvoittaa yrityksiä niiden varainkäytön poliittiseen ohjaukseen ja raportointiin, jos muiden kehityshankkeisiin osallistuvien rahoittajien ehdot ovat väljempiä. Riskinä on, että yritykset ja muut rahoittajat etsivät vähemmän vaikeita kumppaneita tai panostavat helpompiin kohteisiin. Kehitysvaikutuksia tuottavat investoinnit jäävät tekemättä.tarjoavat suomalaisille suoran väylän osallistumiseen. Ne tuottavat parhaimmillaan tehokkaasti muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluita siellä, missä hallituksilla ei ole kykyä tai halua palveluiden järjestämiseen.Valtioiden välinen virallinen yhteistyö kohdistuu puolestaan usein hallinnon rakenteiden ja esimer­kiksi demokratian vahvistamiseen. YK-järjestelmässä luodaan globaa­leja, kehitystä tukevia normeja.Vain yritykset kykenevät luomaan taloudellista lisäarvoa, jota tarvitaan elintason pysyvään nousuun. Yritykset luovat työpaikkoja ja yhteiskunnan palvelujen rahoittamisessa tarvittavia verotuloja.Valtioilla, kansalaisjärjestöillä ja yrityksillä on kehitysyhteistyössä omat tehtävänsä ja toimintamallinsa. Niiden välisen vastakkainasettelun välttäminen on kehitysmaiden etu.