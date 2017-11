Mielipide

Näin Venäjä saa ilmaista apua seka­sorron lietsomisessa – britti­toimittajat tehtailivat vale­uutisia itse

pääministeri Theresa May piti äskettäin tiukan puheen, jossa hän syytti Venäjää ”infor­maation aseistamisesta”. Hän jylisi Venäjälle, että ”me tiedämme mitä te teette, mutta ette tule onnistumaan”.Mayn puhetta ympäröivät selvitykset, joiden mukaan tuhannet Venäjän trollit olivat liikkeellä Britannian EU-erosta eli brexitistä käytävän kansanäänestyksen alla ja saattoivat osaltaan vaikuttaa siihen, että brittien enemmistö äänesti unionista eroamisen puolesta.May puhui tärkeästä asiasta, mutta on hyvä muistaa, että Venäjän trollien ei tar­vinnut erityisemmin keksiä vale­uutisia Britannian ja EU:n suhteista. Niitä olivat tehtailleet tuhannet britti­toimittajat kym­menien vuosien ajan. Suurimpia trolleja oli nykyinen ulkoministeri Boris Johnson, joka loi uransa EU-valeuutisilla.Britannian kehitys muistuttaa siitä, että Venäjä saa ilmaista apua sekasortoon tähtäävässä työssään, elleivät po­liitikot ja media suhtaudu maansa tärkeimpään liittolaissuhteeseen vakavasti.on kansalaisille vaikeasti hahmottuva rakennelma, jota poliitikkojen ja median pitää selittää – ja jos siltä tuntuu, puolustaa. Tämän on huomannut myös ex-perussuomalainen Timo Soini (sin), jonka mielestä koko unionin olemuksen saattoi takavuosina puristaa lauseeseen ”missä EU, siellä ongelma”. Ulkoministerinä Soini on oppinut, että EU:ssa on ihan totta paljon kritisoitavaa mutta myös paljon hyvää.Brysselissä työskentelevä EU-lobbari Henri Satuli sanoi jotain olennaista viime kesänä haastattelussani: ”Ei pidä enää sietää löysää puhetta, että EU ylisäätelee ja EU ei keskity olennaiseen. Kritisoida saa, mutta pitää eritellä kritiikin kohde. Missä EU ylisäätelee? Näytä mikä laki, mikä kohta laissa.”katsoo Venäjän toimia joka puolella Eurooppaa, on selvää, että käynnissä on laajamittainen informaatiosota. Ei ole merkityksetöntä, että Venäjän todennäköisellä osavaikutuksella Yhdysvaltain presidentiksi nousi arvaamaton ja vaarallinen Donald Trump, joka pilkkaa maineikkaita amerikkalaisviestimiä vale­mediaksi ja jolle demokratian perusarvot ovat joustavia. Kaikkea voi nykyään kut­sua valheeksi, etenkin faktoja ja totuutta.Britanniassa löysät ja valheelliset EU-puheet olivat suurta kansanhuvia. Jos Venäjällä oli jokin rooli brexitissä, se oli tönäistä jyrkänteen reunalle omin voimin astelleet hölmöläiset rotkoon.