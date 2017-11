Mielipide

Kansallinen etu kärkeen EU:ta uudistettaessa

Joulukuussa

EU:n

Suomalainen

Euron

Emua

Euroopan unionin huippu­kokouksessa aloitetaan laaja uudistus­työ. Tavoit­teena on vahvistaa EU:ta siten, että unioni vastaa paremmin sekä uusiin että vanhoihin haasteisiin.Brysselin näkökulmasta EU:n tilanne näyttää nyt valoisammalta kuin vuosi sitten, jolloin brexit ja äärioikeiston nousu synkensivät näköaloja. Äärioikeiston pelättyä heikompi vaalimenestys rohkaisi uudistusmielisiä voimia. On kuitenkin hyvä huomata, että äärioikeistolaiset puolueet ovat vahvistuneet vaaleissa ja saaneet muut puolueet siirtymään oikealle.Saksan vaalitulos toi suuren voiton oppositiopuolueille ja nöyryyttävän tappion kristillisdemokraateille ja sosiaalidemokraateille. Näyttää kuitenkin siltä, että vanha hallituspohja jatkaa Angela Merkelin johdolla. Se on suuri helpotus EU:lle.uudistustyön kärjessä on ko­mis­sion ohella Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka on esittänyt EU:lle perusteellisen uudistusohjelman. Edellytykset perinteiselle Saksan ja Ranskan yh­teistyölle näyttäisivät nyt olevan syntymässä.Talous- ja rahaliitto Emun uudistaminen on keskeinen osa koko unionin uudistustyötä. Se tulee olemaan huomattavan vaikeaa.Euron lyhyt historia on kaksijakoinen. Euro on täyttänyt hyvän, uskottavan rahan vaatimukset. Euro­alueen taloudellinen kehitys on sen sijaan ollut surkeaa. Maailmanlaajuista finanssikriisiä seurasi tämän vuosikymmenen alussa euro­kriisi, joka johti suurtyöttömyyteen ja euroalueen hajoamisuhkaan.Pahimmat pelot hävisivät vasta, kun EKP:n pääjohtaja Mario Draghi ilmoitti pankin turvautuvan ennennäkemättömän keveään rahapolitiikkaan. Lopullinen arvio rahapolitiikan onnistumisesta voidaan tehdä vasta sitten, kun nykyinen poikkeustila on purettu.keskustelu EU:n tulevaisuudesta ja uudistamis­tarpeista on ollut vaisua. Mitään suuria muutoksia nykytilaan ei ilmeisesti ajeta. Emun historiasta on kuitenkin saatu paljon oppeja, jotka on tärkeää muistaa uudistustyöhön lähdettäessä. Nämä opit liittyvät muun muassa tosiasialliseen päätöksentekoon talous- ja rahaliitossa, päätösten noudattamiseen sekä kansalliseen suvereniteettiin.Eurokriisin aikana kävi selväksi, että Saksa ja Ranska tekivät tarvit­taessa isoja päätöksiä komissiota ja jäsenmaita kuulematta. Nykyinen Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn kertoo kirjassaan Myrskyn silmässä tästä mainion esimerkin. ”Deauvillen tupladiili”, Merkelin ja Ranskan presidentin Nicolas Sarkozyn sopimus, tuli Rehnille ”täysin puskasta”, eikä hän olisi ”edes painajaisissaan” pystynyt sitä kuvittelemaan”. Ja Rehn oli tuolloin sentään talousasioista vastaava komissaari.käyttöönottoon liittyi niin sanottu vakaus- ja kasvusopimus, jonka mukaan julkisen talouden alijäämä ei saanut ylittää kolmea prosenttia bruttokansantuotteesta ja julkinen velka tuli painaa alle 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Noudattamatta jättäminen johtaisi sanktioihin. Tämä osoittautui alusta pitäen kuolleeksi kirjaimeksi, sillä Saksa ja Ranska rikkoivat sopimusta Italian tuella heti. Jäsenmaissa on käytetty paljon aikaa sopimusrikkomusten selitysten kek­simiseen ja komissiossa niiden hyväksymiseen.Eurokriisin säikäyttämä komissio pyrki vahvistamaan jäsenmaiden budjettikuria muun muassa edellyttämällä, että kunkin maan tulisi asettaa keskipitkän aikavälin tavoite julkisen talouden suhdannekorjatulle rahoitusasemalle. Tällaisen laskennallisen suureen kytkeminen sitovaan kansalliseen lainsäädäntöön on omituista ja kaventaa eduskunnan budjettivaltaa.Suomen hallitus hyväksyi esityksen läpihuutojuttuna. Eduskunta ”käsitteli” lakiesityksen pikavauhtia. Valtiovarainvaliokunta totesi, että ”julkisen talouden tiukennettu tasapainotavoite merkitsee sinänsä mer­kittävää rajoitusta eduskunnan budjettivaltaan”. Näin todettu perustuslaillinen ongelma kuitattiin liikuttavan naiivilla lausumalla.luotaessa kiinnitettiin huo­miota vain talouden numeroihin. Mukaan pyrkivien maiden historia, hall­innon ja oikeuslaitoksen tila, mo­raaliset ja eettiset käsitykset sekä kansalaisten ja valtion välinen suhde jäivät vähälle huomiolle. Ei ole sattuma, että katoliset Välimeren maat Kreikka, Italia Espanja ja Kypros oli­vat kriisimaita Portugalin ja Irlannin ohella. Eivätkä nämä asiat muutu muutamassa vuosikymmenessä.