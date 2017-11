Mielipide

Jos sähköauton akkua tehdään lapsityövoimalla ja se ladataan hiilivoimalan sähköllä, tuote on sekä eettisesti

Eräässä

Ja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uusin

Yksi

amerikkalai­sessa tositele­visiosarjassa päähenkilö valmistautui ekotekoon, uusiutuvan energian käyttöön. Hän alkoi sytyttää takkaa ja otti takan edustalta klapeja. Jokainen klapi oli pakattu erikseen rapisevaan muovikääreeseen, aivan kuin suklaapatukat. Lattia säilyi siistinä.maailma sanoi: tulkoon sähkö.Valtiojohtajat, kaupunkien ylimmät virkamiehet, Euroopan unioni ja autotehtaat ovat päättäneet, että henkilö­autoja liikuttaa tulevaisuudessa sähkö, koska fossiiliset polttoaineet tulevat maan alta, mutta sähkö akusta.Ja sähkö tuli.Suomessakin on iloittu sähköautojen alkavasta maailmanvalloituksesta. Jopa Kiinaa on kiitelty. Kiina vaatii, että sähköautojen osuutta myytävistä autosta on kasvatettava. Jättimaa suunnittelee kieltävänsä polttomoottoriautojen myynnin myöhemmin kokonaan.Kiinassa sähköauto on ekotekona ­samaa sarjaa kuin klapi suklaapatukan muovikääreessä. Kiinan sähköstä 65 prosenttia tehdään saastuttavasta ja sairastuttavasta hiilestä. Saksassakin hiilen osuus on 40 prosentin tienoilla.Kiinan hiilivoimaloita aiotaan korvata muun muassa aurinkoenergialla. Hanke etenee hitaasti, koska se uhkaa talouskasvua. Ja talouskasvu on valtansa turvaamiseen pyrkiville maan johtajille paljon tärkeämpi asia kuin aidot ilmasto­teot. Sähköautokannan kasvu etenee nopeammin, joten aikatauluero muuttunee hiilisähkön lisääntymiseksi.ekologisen liikkumisen alue­valtaus Kiinassa on täyssähköinen rahtilaiva. 70-metrinen uutuus aloitti liikennöinnin marraskuussa. Alus kuljettaa hiiltä rannikolta sisämaassa sijaitsevaan hiilivoimalaan.Ydinvoimalla tuotettu sähkö olisi paljon ekologisempi vaihtoehto yleisestikin akun lataajalle. Mutta sähköautoa suitsuttavat metodivihreät katsovat vain tuotetta eivätkä päämäärää ja päämäärään pääsemisen kustannuksia. He näkevät klapin mutta eivät sen kääreitä.kustannuksista on eettinen hinta. Sähköautojen akut vaativat kobolttia, ja Kongossa sitä hakkaavat lapset rauta­kangilla myrkyllisen pölyn peittämissä kaivoksissa. Terrafame Sotkamossa taas on tuomittu pahaksi, koska metodivihreys näki, että niin oli hyvä. Vaikka Sotkamossa aletaan tuottaa kobolttia sähköautojen akkuihin bakteeriliuotuksella ja työssä ovat aikuiset työehtosopimuksilla, kuukausipalkalla ja turvakengissä.