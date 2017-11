Mielipide

saama osuus ruoan kuluttajahinnasta on 2000-luvulla selvästi pienentynyt. Vähittäis­kaupan siivu on samaan aikaan kasvanut.Maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK vaatii hallitusta vahvistamaan tuottajien asemaa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) on esittänyt ruokaketjun toimintaa valvovan kauppatapa-asiamiehen viran perustamista.vähittäiskaupan määräävää markkina-asemaa pidetään tärkeimpänä syynä tuottajien siivun kutistumiseen. Ala on keskittynyt nopeasti: yli 83 prosenttia Suomen ruokamarkkinoista on kahden ketjun hallinnassa. Kuluttaja- ja tuottajahinnan välisen eron kasvuun on tosin monia muitakin syitä.Elintarvikkeiden jalostusaste on kohonnut. Valmisruokien ja puolivalmisteiden valikoiman kasvu on muuttanut elintarvikkeiden kulutustottumuksia. Yhä suurempi osa kotitalouksien kuluttamasta ruoasta ostetaan jalosteina tai valmiina aterioina suoraan kaupasta.Elintarvikkeiden jalostuksessa ja vähittäismyynnissä on panostettu yhä enemmän laatuun ja turvallisuuteen – joko vapaaehtoisesti tai lisääntyneen sääntelyn vuoksi. Tästä aiheutuneet lisäkustannukset on siirretty kuluttajahintoihin.Maatalouden tuottavuus on kasvanut nopeammin kuin muissa elintarvikeketjun osissa keskimäärin. Tuottavuuden kasvu on alentanut kuluttajahintoja, ja kauppa on pystynyt siirtämään osan tuottavuuskasvun hyödyistä yritysten katteisiin. Tuottajien saamaa osuutta tuottavuuden parantuminen ei kuitenkaan ole kasvattanut, sillä tuottajahinnat ovat samalla laskeneet.Myös maataloustuottajille maksettava tuki vaikuttaa ruoan hinnanmuodostukseen ja tuottajahintoihin. ­Alkutuotannon osuus arvon­lisäyksestä näyttäytyy suurempana, jos otetaan huomioon myös tuottajalle maksettavat tuet.Noin kolmasosa maatalouden ­liikevaihdosta koostuu erilaisista tuista. Osa tuesta tosin valuu kuluttajille, kuten tuottavuuskasvunkin hyödyt.neuvottelu- ja ostovoiman kasvua on tukenut elintarvikkeiden kansainvälisen kaupan kasvu.Kaupan vapautuminen on hyödyttänyt suomalaista vähittäiskauppaa: tuotteita voidaan hankkia edullisesti kansainvälisten markkinoiden runsaasta tarjonnasta ja tuoda Suomeen, jossa markkinoita hal­litsevat tukku- ja vähittäiskaupan vakiintuneet toimijat.Suomeen tulo ei ole ulkomaisille kauppaketjuille helppoa eikä markkinoiden pienuuden vuoksi kovin houkuttelevaakaan. Kuluttajahintojen erot muihin Euroopan maihin ovat suurempia kuin tuottajahintojen erot.Hallitsevan markkina-aseman hyödyntäminen on yksi selitys sille, että kaupan osuus ruoan hinnasta on kasvanut. Vahvan asemansa turvin kauppa on siirtänyt kustannusnousunsa ruoan kuluttajahintoihin. Maatalous ja elintarviketeollisuus eivät ole tässä onnistuneet.Kaupan ja tavarantoimittajien välillä on kilpailulainsäädännön harmaalle alueelle jääviä käytäntöjä, jotka vaikeuttavat etenkin uusien yritysten pääsyä markkinoille. Esimerkiksi leipomot sitoutuvat paikoin ostamaan takaisin kauppoihin toimittamansa mutta myymättä jääneet tuotteet. Monet tavarantoimittajat maksavat kau­palle markkinointirahaa, jonka ainoaksi vastineeksi voi jäädä tuotteen pääsy kaupan valikoimaan.neuvotteluaseman parantaminen edellyttäisi tuottajien keskinäisen myyntikartellin sallimista: tuottajat voisivat yhdessä sopia tuotteiden myyntihinnoista tai myytävistä määristä.Vaikka myyntikartelli nostaisi tuottajahintoja vapailla markkinoilla määräytyvää tasoa korkeammaksi ja on siten kilpailupolitiikan periaatteiden vastainen, EU-lainsäädäntö sallii tuottajien yhteistyön ja tarjonnan keskittämisen tiettyihin markkinaosuusrajoihin saakka.Esimerkiksi hedelmä- ja vihannesalalla tuottajat ovat etenkin Belgiassa, Hollannissa, Italiassa ja Espanjassa näin parantaneet neuvotteluasemaansa markkinoilla. Näiden tuottajaorganisaatioiden kautta kaupataan jo puolet EU:n hedelmien ja ­vihannesten tuotannosta.Suomessa tällaisia tuottajien yhteenliittymiä on vähän. Esimerkiksi peltokasvien ja naudan­lihan tuotannossa olisi kaupallisen yhteistyön mahdollisuuksia, mutta Suomessa ei ole vielä yhtään näillä aloilla toimivaa tuottajaorganisaatiota.