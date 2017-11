Mielipide

Suomen kielen kaunein sana on oppositio

Silmäys

Sittemmin

Oikeutta

ovat kiistelleet keskenään niin kauan kuin ovat osanneet ajatella, mutta oppositio on aika tuore keksintö.Oppositio osana poliittista järjestelmää oli aidosti vallan­kumouksellinen aikaansaannos, koska se muutti vihollisen pelkäksi vastustajaksi, jota ei pyritä ottamaan hengiltä. Oppositiolla on taattu oikeus omaan mieli­piteeseen ja paikka pöydän ääressä.Suomella on ollut tuskallisten vaiheiden jälkeen lopulta onni päästä osalliseksi tähän kehityksen harppaukseen. Vastalahjana ja satavuotisen itsenäisyytensä kunniaksi Suomella on nyt tilaisuus olla mukana julistamassa maailmalla poliittisen opposition merkitystä yhteiskunnan kehityksen mittarina ja välineenä.Opposition muodostuminen yhteiskunnan peruspalikaksi ei ole kerralla saavutettu pysyvä olotila vaan uhrauksia vaativa kehityksen aste, jonka ylläpitämiseen tarvitaan jatkuvia ponnistuksia.Nyt kehitys kulkee aivan liian usein väärään suuntaan. Vastustajat muuttuvat taas vihollisiksi. Niin on käymässä sekä hyvin lähellä että merten takana.historiaan vahvistaa, että opposition tarina on vielä suhteellisen lyhyt, mutta sen vaikutukset ovat olleet mullistavia.Britannian parlamentissa vakiintui vuonna 1826 määritelmä ”lojaali oppositio”. Määritelmällä oli merkitystä, koska kokemuksia oli kertynyt myös epälojaalista oppositiosta.Vuonna 1649 Oliver Cromwellin johtamat tasavaltalaiset mestasivat kuningas Kaarle I:n, joka kieltäytyi tinkimästä ehdottomasta vallastaan.Myöhemmät monarkit ymmärsivät siirtää valtaa parlamentille. Sen ansiosta parlamentin vähemmistö saattoi vastustaa enemmistön päätöksiä vastustamatta järjestelmää eli kuningasta.Lojaali oppositio oli syntynyt.Sitä, mitä oli aiemmin kutsuttu maanpetturuudeksi, voitiin nyt kustua oppositiopolitiikaksi.Vastaavaan lopputulokseen päädyttiin erilaisia teitä. Ranskassakin kuningas menetti ensin päänsä. Ludvig XVI mestattiin suuressa vallankumouksessa vuonna 1793.Monarkian tilalle perustettu Ranskan ensimmäinen tasavalta kesti vain hieman yli kymmenen vuotta – suunnilleen yhtä pitkään kuin Cromwellin tasavalta – mutta jätti pysyväksi muistoksi käsitteet va­sem­misto ja oikeisto. Käsitteisiin si­sältyy ajatus, että joku on oppositiossa.Samoihin aikoihin eli vuonna 1789 järjestäytyneessä Yhdysvaltojen vallankumouksen jälkeisessä ensimmäisessä kongressissa oli myös oppositio, vaikka ei vielä varsinaisia puolueita. Kongressi jakautui yksinkertaisesti istuvan hallituksen kannattajiin ja vastustajiin.maailmassa on nähty koko joukko vallankumouksellisia muutoksia, joissa oppositiolle ei ole tehty tilaa vaan se on päinvastoin tukahdutettu, usein hyvin väkivaltaisesti. Historiallisesti ja maantieteellisesti lähimmäksi Suomea osui Venäjän vallankumous.Venäjän vallankumouksen myötä Suomessakin vastustajat muuttuivat vihollisiksi verisessä sisällissodassa. Myös siitä on vuodenvaihteen jälkeen sata vuotta.Kehityksen kääntyminen lopulta takaisin oikeaan suuntaan ei ollut matkan varrella itsestäänselvyys. Siksi Suomessa on erityisiä syitä juhlia oppositiota, vaikka se ei aina olisikaan kovin terhakas.Opposition aseman vakiintuminen on prosessi, josta syntyvät parlamentaarinen demokratia ja oikeusvaltio. Prosessi on ollut voimakkain länsimaissa, mutta sillä on globaalia vetovoimaa – hieman kuin barokki­ajan musiikilla. Surkeinkin diktatuuri väittää olevansa demokratia.erimielisyyteen poliittisessa päätöksenteossa kannattaa puolustaa juuri nyt. Sekä itsenäisyyden tasavuosien vuoksi että siksi, että oikeus on poikkeuksellisen laajasti uhattuna.Kiinassa oppositio ei tule kysymyksenkään. Turkissa ja Venäjällä politiikkaa tehdään jälleen viholliskuvilla. Yhdysvalloista leviävä syvän kahtiajaon tunnelma kyseenalaistaa perusarvot, jotka tekevät sekä oppositioista että hallituksista lojaaleja yhteiselle poliittiselle järjestelmälle.Suomessa ja muualla Länsi-Euroopassa äärioikeistolle ja vihanlietsonnalle löytyy uusia kanavia.Toisaalta, selvittiin täällä pitkään kovan linjan kommunisteistakin, jotka tarjosivat opposition tilalle käsitettä ”luokkasota”. Vaihto­ehdoksi nousi ”konsensus”, mutta ilman oppositiota sekin on vain saneluvaltaa.Siksi oppositio on suomen kielen kaunein sana.