Mielipide

Monella arkkipiispalla on ollut tausta puoluepolitiikassa, mutta nykyisin piispoissa on myös yhteiskuntakriiti

päättyi ehdokas­asettelu evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaaliin. Arkkipiispa valitaan viidestä ehdokkaasta samankaltaisella kahden kierroksen äänestyksellä kuin presidentinvaalissa. Ensimmäinen kierros on helmikuussa, toinen maaliskuun alussa.Ero on toki se, että arkkipiispaa eivät pääse äänestämään kaikki kirkon jäsenet vaan vain tietyt luottamushenkilöt.Ehdokkaiden joukossa on tällä kertaa myös Ilkka Kantola, joka on entinen Turun piispa ja nykyinen Sdp:n kansanedustaja. Yhdistelmä voi tuntua nyky­aikana erikoiselta, mutta taaksepäin katsoen se ei ole harvinaisuus.ajan arkkipiispoista ainakin kolmella oli virkaan tullessaan takana myös poliittinen ura. Lauri Ingman oli pääministeri, ministeri ja eduskunnan puhemies, Mikko Juva kansanedustaja ja puoluejohtaja ja Erkki Kaila kansanedustaja.Myös muiden piispojen joukossa on ollut entisiä kansanedustajia, jopa IKL:n riveistä. Tyypillisin puoluetausta oli kokoomus. Juva liberaalina oli poikkeus säännöstä.Piispat olivat myös pysyviä jäseniä idealistoilla, joista puolueet etsivät ­itselleen presidenttiehdokkaita.merkittävin poliittinen asema arkkipiispoilla oli kuitenkin ennen eduskuntauudistusta. He johtivat säätyvaltiopäivillä pappissäätyä eli olivat asemansa puolesta suoraan poliittisen päätöksen­teon ytimessä.Viime vuosikymmeninä piispat ovat etääntynet puoluepolitiikasta, mutta he ovat olleet aktiivisia yhteiskunnallisia keskustelijoita. Mielipiteitä talouspolitiikasta, sosiaalipolitiikasta ja maahan­muutosta on tuotu esiin yhteisinä kannanottoina tai vaikkapa itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksen saarnassa.aikaan arkkipiispaa ei voinut hyvällä tahdollakaan lukea uudistusmielisten joukkoon. Sotien aikana piispat muun papiston tavoin puhuivat kansakunnan yhtenäisyyden puolesta.Nopean rakennemuutoksen vuosina piispakunta puolusti niin sanottuja ­perinteisiä arvoja. Tällä vuosituhannella kirjo on ollut laajempi.Ero takavuosiin on kuitenkin selvä. Kirkon etäisyys valtiosta on kasvanut, mikä on antanut uudenlaisen mahdol­lisuuden ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Esivallan edustajista ja puolustajista on tullut entistä useammin esivallan kriitikoita.