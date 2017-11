Mielipide

Kasvuyrittäjyys on liian vahvasti miesten alaa – myös naisia pitäisi rohkaista startup-yrittäjiksi

Ikääntyminen

Niin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomen

Monet

Yrittäminen,

, ilmastonmuutos ja digitalisaatio haastavat maailmanlaajuisesti yritysten perinteiset toimintatavat ja ansaintamallit lähes kaikilla toimialoilla.Valmistamisesta ja omistamisesta siirrytään palvelujen uudenlaiseen kehittämiseen. Digiosaamiseen ja sen hyödyntämiseen perustuvat startup-yritykset ovat siinä keskeisessä osassa. Startup-yritykset ovat ratkaisevan tärkeitä silloinkin, kun Suomeen syntyy uusia menestyviä yrityksiä ja uudenlaista palveluihin perustuvaa vientiteollisuutta.Suomessa kuin maailmallakin liki 90 prosenttia startup-yrittäjistä on miehiä. Tämä pätee jopa perinteisesti naisten kiinnostuksen kohteina pidettyihin aloihin: kotiin, hyvinvointiin ja ruokaan.On huolestuttavaa, että naiset ovat jääneet sivuosaan startup-kulttuurissa. Ovathan naiset keskimäärin koulutetumpia kuin miehet, ja naisia valmistuu yliopistoista enemmän kuin miehiä. Uudistumisen ja Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada naiset mukaan innovoimaan, kehittämään ja kaupallistamaan sekä palveluja että tuot­teita.Kasvuyrittäjyys edellyttää osaamisen ohella myös rohkeutta. Syyt kasvuyrittäjyyden vahvaan sukupuolittumiseen ovat syvällä kulttuurissa. Vanhentuneet asenteet vaikuttavat yhä koti- ja varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa, tutkimuksessa ja liike-elämässä.Suomessa tyttöjen ja poikien kasvatus on erilaista. Lapsia kannus­tetaan uravalintoihin sukupuolen perusteella. Tyttöjä ohjataan yhä sellaisille aloille, jotka ovat perinteisesti olleet naisvaltaisia.On masentavaa, kuinka vähän ­yhteiskuntamme on kehittynyt tässä suhteessa, vaikka muuten Suomi on melko tasa-arvoinen maa. Naiset ansaitsevat nykyistä kannustavamman ja paremman ilmapiirin, kasvatuksen ja koulutuksen, jotta he voivat toimia rohkeasti yhteiskunnan muutoksen puolesta.teknillisissä oppilaitoksissa opiskelee selvästi vähemmän naisia kuin miehiä. Kymmenen viime vuoden aikana naisopiskelijoiden määrä on pysynyt alle 20 prosentissa.Syitä naisten vähyyteen tekno­logia-aloilla voidaan vain arvailla. Mahdollisia selityksiä ovat kannustuksen ja roolimallien puute, vanhakantaiset asenteet, naisten vähättely ja jopa häirintä. Lisäksi erilaisissa päätöksenteko- ja valinta­tilanteissa ennakkoluulot ohjaavat tietoisesti tai tiedostamatta suosimaan miehiä, koska miehet sopivat paremmin vanhentuneisiin käsityksiimme johtajuudesta.ennen miehisinä pidetyt teknologia-alat ovat muuttumassa palvelualoiksi. Hyvä esimerkki tästä on energiateollisuus.Energia-alalla on meneillään rakennemuutos. Voimalaitoksiin ja siirtoverkkoihin perustuvasta toimialasta on kehittymässä palveluala. Ilmastotavoitteet, uudet teknolo­giat, digitalisaatio ja esineiden internet korostavat tätä muutosta.Älykäs energiankäytön ohjaus ja uudet energiapalvelut, kuten aurinkoenergia ja sähköajoneuvot, muuttavat alan ansaintalogiikkaa. Samalla asiakkaat – kotitaloudet, pien­yritykset ja palveluala – määrittävät aiempaa selvemmin, miten ener­giantuotanto kehittyy ja mitä palveluja otetaan käyttöön. Syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka edellyttävät oivalluksia ja muutoksia palvelumuotoiluun ja asiakkaiden lähestymiseen.Suomalainen energiateollisuus tarvitsee kipeästi uusia osaajia ja uutta näkemystä. Vastaava kehitys on nähtävissä myös muilla suurten maailmanlaajuisten trendien ohjaamilla toimialoilla, kuten kiertotalouteen perustuvassa liiketoiminnassa.uskallus ja rohkeus ovat nyt arvossaan. Tarvitsemme ­tähän kehitykseen entistä vahvemmin myös naisten panoksen. Annetaan tytöille ja nuorille naisille uuden­laisia roolimalleja: reetta­kivelöitä, maijaitkosia ja lindaliukkaita. Kannustetaan naisia oppimaan taitoja, joita he ja muuttuva maailma tarvitsevat.Tavoitteeksi on asetettava, että startup-yrittäjissä ja kunnianhimoisten ratkaisujen kehittäjissä on tasavertaisesti naisia ja miehiä. On käynnistettävä yhteiskunnallinen keskustelu siitä, miksi tyttöjen ja nuorten naisten valintoja ohjataan edelleen eri tavoin kuin poikien ja miesten. Nykyisen tai viimeistään seuraavan hallituksen kannattaa ottaa tämä yhdeksi kärkihankkeeksi.