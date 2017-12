Mielipide

Suhdannenousu ei riitä Suomelle

Suomen

Myös

Uudistusten

Yksinkertaisia

talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna lähes kolmen prosentin vauhtia, ja kasvu näyttäisi pysyttelevän kahden prosentin tuntumassa parin seuraavan vuoden ajan.Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) asiantuntijat kävivät lokakuun lopulla antamassa oman arvionsa Suomen taloudesta. He panivat merkille talouden nykyisen hyvän vireen mutta korostivat, että pidemmällä aikavälillä työmarkkinoiden toimintaan liittyvä kitka ja väestön ikääntyminen rajoittavat talouden kasvua. IMF:n asiantuntijat suosittivat Suomen työmarkkinoiden käytäntöjen uudistamista ja kehottivat viemään ­sote- ja maakuntauudistuksen maaliin niin, että palvelutuotanto tehostuu tavoitteiden mukaisesti.Noususuhdanne on IMF:n näkemyksen mukaan oikea ajankohta uudistusten eteenpäin viemiselle. Tämä on myös otollinen hetki luoda julkiseen talouteen puskureita väistämättä edessä olevien huonompien aikojen varalle, IMF arvioi.Valtiontalouden tarkastus­virasto (VTV) totesi loppusyksyllä, ettei julkisyhteisöjen rahoitusasema kohene hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella. Tämä käy ilmi myös valtiovarainministeriön ennusteista.VTV korostaa, että sote-uudistus on tarpeen, mutta huomauttaa samalla uudistukselle asetettuun kolmen miljardin euron säästötavoitteeseen liittyvistä epävarmuuksista.Arviot sote-uudistuksen ansiosta syntyvistä säästöistä todella ovat monella tavalla epävarmoja. Siksi on tärkeää seurata tarkasti kaikkien uudistusten toimeenpanoa ja etenemistä, jotta uudistuksia voidaan tarvittaessa säätää ja saavuttaa niille asetetut tavoitteet. Myös seuranta kuuluu uudistusprosessiin.tarve on kiistaton. Nähtävissä oleva talouskasvu ei riitä rahoittamaan nykyisen lainsäädännön kansalaisille tarjoamia etuuksia ja palveluja pitkällä aikavälillä.Väestörakenne muuttuu nopeasti, kun suuret ikäluokat vanhenevat ja suomalaisten elinikä pitenee. Ikääntyneet, erityisesti yli 75-vuo­tiaat, käyttävät runsaasti yhteiskunnan tarjoamia hoito- ja hoivapalveluja. Se heikentää julkista taloutta suuresti tulevina vuosikymmeninä.Julkisen talouden rahoitusepätasapaino on rakenteellinen ongelma, jota suotuisa suhdanne ei ratkaise. Siksi tarvitaan uusia ratkaisuja, jotka lisäävät julkisen talouden tuloja ja pienentävät menoja pitkällä aikavälillä.Näistä keinoista tehokkaimpia ovat julkisen palvelutuotannon tehostaminen ja työllisyysasteen nostaminen. Talouden voimavarat on saatava käyttöön aiempaa laajemmin. Voimme rahoittaa hyvinvointivaltion etuudet ja palvelut kestävästi vain, mikäli tuottavuutta ja työllisyyttä parannetaan nykytasosta.Pohjoismaisessa hyvinvointimallissa työikäiset rahoittavat lasten ja vanhusten tarpeet. Muissa Pohjoismaissa hyvinvointivaltiota on rahoittamassa selvästi suurempi osuus työikäisistä kuin Suomessa. Meillä tämä sukupolvien välinen ­sopimus uhkaa murtua, ellei työllisyysaste kohene merkittävästi.Työllisyyden parantamisen pitää olla talouspolitiikan keskeinen tavoite. Työllisyysasteen pitää nousta niissä väestöryhmissä, joissa se on nyt alhainen. Työvoiman pitää liikkua nykyistä joustavammin sinne, missä sitä tarvitaan. Yhteiskunnan rakenteiden pitää tukea työllisyyden ja tuottavuuden kasvua. Kitkasta ja kapeikoista pitää päästä eroon.ratkaisuja ei ole, mutta kaikkia keinoja ei ole vielä käytetty. Talouden voimavaroja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin.Esimerkiksi työttömyyden, toimeentulon ja asumisen tuista muodostuu edelleen loukkuja, joista työttömän ei kannata hakeutua vähemmän koulutusta vaativiin töihin. Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeville rajoituksille on vaikea löytää perusteluja. Monesti toimi­aloja tuetaan ja suojellaan kilpailulta kuluttajan ja veronmaksajan kannalta kestämättömin perustein. Menettelytapakysymykset viivyttävät liikenneratkaisuja ja kaavoitusta.Ikääntymisen haasteet ovat jo ­käsillä. Eläkemenojen kasvu on nopeutunut, kun suuret ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle. Pian kiihtyy vanhusväestön hoito- ja hoivamenojen kasvu.Otteen ei saa antaa kirvota nyt, vaikka kuinka tekisi mieli uskoa, ­että suhdannenousu hoitaa loput. Ei hoida.