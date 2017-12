Mielipide

Sijoitusmarkkinoilla eletään kummallista aikaa, joka saa parhaat asiantuntijatkin hämilleen

Tapaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vakavasta

Kummallinen

työssäni silloin tällöin isojen organi­saatioiden sijoitus­pomoja. Heitä, joiden tehtävä on varjella ja kasvattaa valtavia omaisuusmassoja.Yhdestä asiasta puhuttaessa heidän kasvoilleen muodostuu lähes identtinen ilme. Tuota ilmettä voisi kuvailla hämmentyneen huvittuneeksi. Se esiintyy, kun puhe kääntyy ennennäkemättömään sijoitusympäristöön, johon maailmassa on ajauduttu.Kuka tietää, mitä tässä tapahtuu, heh heh. Eipä ole ennen tällaista ollut, heh heh.Nämä sijoitusjohtajat ovat keskus­pankkiirien ja taloustieteilijöiden ykköskaartin ohella ihmisiä, joilla pitäisi olla paras käsitys siitä, mitä maailmataloudelle tapahtuu. Vaan eipä ole oikein hajuakaan.Heh heh.asiasta on silti kyse, ja sen sijoituspomot hyvin tietävät. Elämme maailmassa, johon keskuspankit ovat pumpanneet biljoonia euroja ja dollareita. Tämän seurauksena korot ovat nol­lassa eli raha on käytännössä ilmaista. Tavallisilla ihmisillä on enää kaukaisia muistikuvia siitä, miltä tuntui maksaa huomattavia korkoja asuntolainoista. Sijoitusmaailman nuorilla leijonilla saattaa olla kokemusta vain ilmaisen rahan ajasta.Rohkeat ovat takoneet hyviä tuottoja ottamalla puoli-ilmaista velkaa ja sijoit­tamalla kuin viimeistä päivää. Sijoituskohteiden hinnat ovat paisuneet ja irtautuneet vanhasta todellisuudesta. Ikuisuuksiin markkinoiden nousu ei voi jatkua.Kaikki sijoituskohteet tuntuvat nyt huonoilta vaihtoehdoilta, mutta niihin sijoitetaan silti.Rahaa kun on.sijoitusympäristö vaikuttaa myös niihin, joilla ei ole sijoituksia.Esimerkiksi käy inflaatio, joka tarkoittaa rahan arvon alenemista ja hintojen nousua. Vaikka rahaa on työnnetty markkinoille enemmän kuin sille on käyttöä, raha on pitänyt hyvin arvonsa. Se tuntuu hämmentävän kaikkia. Voisiko edessä olla jossain vaiheessa ketsuppipulloilmiö eli hyperinflaatio, joka söisi säästöjä ja velkoja?Vaikea sanoa – olemme ennenkokemattomassa tilanteessa. Sijoituspomot tuntuvat ikään kuin ajavan autoa sumussa. Hyvin kulkee, mutta epävarmuus jäytää takaraivossa. Tähän asti paras ratkaisu on ollut pistää silmät kiinni ja painaa kaasua.