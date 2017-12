Mielipide

Kilpailuvaltio syrjäytti perinteisen turvavaltion

turvallisuuden takaaminen on ollut modernilla aikakaudella valtioiden keskeinen teh­tävä. Tämä tehtävä on tehnyt ­valtioista kansallisvaltioita ja auttanut kansalaisia samaistumaan val­tioon.Nykyisin valtiot ovat kuitenkin ensisijaisesti kilpailuvaltioita. Niiden tavoitteena on kansallisen hyvinvoinnin takaaminen siten, että valtio asemoidaan mahdollisimman edullisesti suhteessa kansainvälisiin markkinoihin. Tiukasti rajattu itsenäisyys ei ole enää hyve vaan enemmänkin haitta.Myös rajojen merkitys muuttuu, sillä kilpailuvaltion näkökulmasta rajat ovat lähinnä vuorovaikutusta ja yhteyksiä haittaava tekijä. Siinä missä turvavaltiossa valmistaudutaan puolustamaan rajoja myös sotilaallisesti, kilpailuvaltiossa rajoja ei haluta mieltää vieraiden vaikutteiden ja ulkoisten uhkien torjumiseen tarkoitetuiksi esteiksi.on huomattavasti arkipäiväisempi toimija kuin perinteinen turvavaltio. Siinä missä turvavaltio vaati aktiivista sitoutumista turvavaltion keskeiseen tehtävään esimerkiksi asevelvollisuuden kautta, kilpailuvaltio tarjoaa asukkailleen usein perin lattean roolin ­kuluttaja-kansalaisina.Turvavaltio edellytti kansalaisilta ainakin periaatteessa pitkälle menevää osallistumista ja tarpeen tullen jopa uhrautumista valtion hyväksi. Näin turvavaltio loi puitteet monessa suhteessa vahvalle kansalliselle itseymmärrykselle ja antoi kansalaisuudelle tärkeänä pidetyn sisällön ja merkityksen.Ei siis ole lainkaan yllättävää, että turvavaltion muuttumiseen kilpailuvaltioksi liittyy paljon surutyötä ja aiemman selkeyden katoamisesta aiheutuvaa tuskaa.itseymmärrys nojaa monessa tapauksessa edelleen turvavaltion kukoistusaikaan kytkey­tyviin asioihin, eikä siirtyminen ja sopeutuminen pelkäksi kuluttaja-kansalaiseksi ole ongelmatonta.Perinteisten, valtioiden välisten sotien lähes täydellinen katoaminen kolmen viime vuosikymmenen ­kuluessa mahdollistaa kansallisen itseymmärryksen muuttumisen ja sen päivittämisen yhdentyvän maa­ilman vaatimuksia vastaavaksi.Valtio ei anna nykyisin läheskään kaikissa tapauksissa sellaista turvaa, jota kansalaiset toivovat siltä saavansa.Pikemminkin valtiot ovat lukuisten sisällissotien yhteydessä väki­vallan ja sen uhan perimmäinen lähde. Esimerkiksi nykyinen Syyria on enemmän turvavaltion irvikuva kuin perinteinen turvavaltio.perinteisellä valtiolla on vaikeuksia vastata myös terrorismin ja siihen nojaavien järjestöjen uhkaan.Tuota uhkaa ei torjuta asetta­malla valtioita perinteisten voimapoliittisten näkemysten mukaisesti vastakkain vaan suostumalla ja osallistumalla monesti hyvinkin pitkälle menevään valtioiden väliseen yhteistyöhön.Pelkästään kansalliset ponnistelut eivät terrorismia torjuttaessa riitä. Hyvin erilaisia ja jopa vastakkaisia näkemyksiä ja arvoja edustavat valtiot joutuvat tekemään yhteistyötä. Esimerkki tästä on Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen yhteistyö Syyriaan ja sen lähi­ympäristöön liittyvissä konflik­teissa.liittyvät muutokset ovat tavallaan pettäneet perinteisen turvavaltion. Sotaa ei ole enää ­mahdollista hahmottaa perinteiseen tapaan valtiollisen politiikan jatkona, eikä sotaa myöskään kyetä rajaamaan valtioiden välisiin suh­teisiin. Sota saa nykyisin monia turvaval­tion kannalta sopimattomia ja sen uskottavuutta heikentäviä muotoja.Tämä kehitys on periaatteessa myönteistä, mutta itseymmärryksen kannalta syvästi ongelmallista. Valtioiden väliset sodat ovat olleet eräänlaisen identiteettipoliittinen turvakahva, joka on antanut kan­salaisille merkityksellisyyden tunnetta ja mahdollisuuden sijoittaa ­itsensä suhteessa muuhun maailmaan.Kilpailuvaltio ei tarjoa tällaista varmuutta vaan nojaa enemmänkin aikaisempien varmuuksien purkautumiseen. Siksi meneillään olevaa kehitystä pidetään usein arveluttavana, vaikka muutos on luonteeltaan sinänsä edistyksellistä.