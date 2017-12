Mielipide

Olympialaiset toi Helsinkiin tuhansia kisaturisteja – mielipide­kirjoittajat olivat huolissaan suomalaisten na

Kansallispuvun kanssa ei käytetä nylonsukkia

Näin

Ei kisakylä ole mikään apinahäkki

On

Humalaiset pois Stadionilta!

Suomi–Itävalta

olympiahumussa vilahtelee tuon tuostakin naisten keskuudessa kansallispuku, johon varsinkin ulkomaalaisten huomio on usein kiinnittynyt. Harmillista kuitenkin, että perin harvoin näkee kansallispukuun pukeutunutta naista, joka kestäisi lähempää tarkastelua. Myssy tai päänauhat puuttuu, nauhat rypyssä, puku epä­täydellinen tai korut siihen kuulumattomia. Ja pahin lopuksi – se jalkopää... Herrajestas – kansallispuku ja nylonsukat, tai nilkkasellaiset. Ja kengät, piikkikoroista alkaen kumitossuihin.Oi nainen, älä esiinny kansallispuvussa moiset vajavaisuudet kannoillasi. Jos pukeudut kansallispukuun, niin ole sitä päästä varpaisiin. Täydellisyys nostaa puvun sille kuuluvaan arvoon.harmittavaa nähdä se jahtaaminen, mikä on kisakylän ympärillä lasten metsästäessä nimi­kirjoituksia, vieläpä aikuistenkin. Varmasti urheilijavieraamme ovat siihen jo kyllästyneet, sen näkee monen ilmeestäkin.Mutta vielä harmillisempaa on, että muutamat nuoret ­naisemme seisoskelevat töllistellen pitkiä aikoja aidan vierellä, vieläpä näyttävät ilmeellään tyhmyytensä. Jos heillä itsellään ei ole kykyä säilyttää naistemme kunnioitusta, niin ajettakoon heidät sieltä pois.Eikä kisakylä muutenkaan ole mikään apinahäkki.-jalkapallo-ottelun lipunmyynti oli järjestetty aivan alle arvostelun. Tuhansille halukkaille myytiin lippuja kahdesta kojusta. Huomattava määrä yleisöä kääntyi pois. Näin tuntia ennen ottelun alkua jonoon asettuneet ehtivät para­hiksi näkemään ensimmäisen puoliajan lopun. Kuka vastaa järjestelyistä?Stadionin vahtimestarit eivät näytä voivan mitään humalaisille, joita jalkapallo-ottelussa oli aivan liikaa. Kolmeen kertaan kontrolloitiin yhden (1) tunnin aikana ostetut liput, mutta ­miehen kuntoon ei kiinnitetty mitään huomiota. Valvokaa poliisit ja vahtimestarit!