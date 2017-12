Mielipide

Emil Vaaterin valinta

1918 eräs 18-vuotias nuorimies teki valinnan. Emil Vaateri jätti kotinsa ja lähti sisällissodan kuohuista Venäjälle. Vaaterista tuli upseeri, joka sai oppinsa KGB:n edeltäjässä Tšekassa.Vuonna 1922 nuori Vaateri johti Lapissa ryöstellyttä punakomppaniaa. Historia tuntee nuo tapahtumat läskikapinana. 1930-luvulla Vaateri liikkui Suomessa ja värväsi ihmisiä valokuvaamaan sotilaskohteita. Hänestä oli tullut vakooja, joka käytti peitenimeä Einari Syrjänen.Vaateri kävi tapaamassa isäänsä Lappeenrannassa. Etsivän keskuspoliisin löytämästä kirjeestä kävi ilmi, että vakoojalla oli Pietarissa perhe: suomalainen vaimo ja kaksi poikalasta.Seurasi talvisota, ja seurasi jatkosota.Vuonna 1941 suomalainen sotilas kohtasi rintamalla puna-armeijan kapteenin ja tajusi, että kapteeni puhui suomea. Kohtaaminen päättyi punaisen kuolemaan. Suomalainen otti punakapteenilta talteen passin, valokuvat, sormuksen ja kokardin.Suomalainen piti surmaamansa Emil Vaaterin tavarat tallessa kuolemaansa saakka ja kertoi niistä pojalleen, joka ryhtyi etsimään isänsä ampuman Vaaterin Suomen-sukulaisia.Poika löysi, mitä etsi.Vuonna 2012 yksi Emil Vaaterin Suomessa kasvaneista sukulaisista etsi käsiinsä Vaaterin jälkeläiset Pietarista ja palautti suomalaisen ottamia tavaroita Vaaterin pojanpojalle. Siinä kohtasi kaksi miestä erilaisista taustoista – kaksi toisilleen aiemmin tuntematonta sukulaista eri puolilta historiaa.Emil Vaaterin valinta voi olla häpeäksi. Hänhän veikkasi väärää hevosta.Tuomitseminen ei silti tee tehtyä tekemättömäksi. Historia ei muutu toiseksi sillä, mitä me siitä tänään ajattelemme. Emil Vaateri teki valinnan, ja siitä huolimatta Emil Vaateri oli suomalainen.Edelleen vuonna 2018 nuoret miehet tekevät valintoja – jättävät koulut kesken, lähtevät kauas sotimaan toisten sotia. Kannustaisiko Emil Vaateri heitä?Miksi Emil edes lähti? Pelkäsikö hän?Suomen historia ei ole aina kaunis. Itsenäisyysjulistuksen ja onnistumisten rinnalle täytyy mahtua nälkää ja vankileirejä. Sata vuotta myöhemmin Slushin ja muumien rinnalle täytyy mahtua autioituvia ostareita, lamaa ja luvattomia aseita.Me olemme historialle velkaa sen, että kerromme siitä. Me olemme velkaa sen seuraaville sukupolville, ja minä olen sen velkaa omalle lapselleni.Hän on nuori, kaunis ja viisas, ja hän on yksi Emil Vaaterin sukulaisista.