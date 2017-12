Mielipide

Kuolleen puun määrää on lisättävä metsissä

Biotalouden

Lahopuuta

Metsänhoidon

Miksi

kasvu lisää puun kysyntää ja metsien hakkuita. Metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaatiikin entistä vaikuttavampia luonnonhoidollisia toimia. Keskeistä monimuotoisuuden vahvistamisen kannalta on lisätä eliöstön tarvitseman kuolleen puun määrää metsissä. Tämä on ollut yleisesti hyväksytty ja useissa eri metsäpoliittisissa ohjelmissa asetettu tavoite jo lähes 25 vuoden ajan, mutta tavoitteen saavuttamisessa ei ole merkittävästi edistytty.Kuolleen puun määrää on Suomessa seurattu 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Kuolleen puun määrä Etelä-Suomen talousmet­sissä on pieni, vaikka määrä on kasvanut seurantajaksolla keskimäärin 2,7 kuutiometristä 3,9 kuutiometriin hehtaarilla. Uudistuskypsässä metsässä elävän puuston tilavuus on keskimäärin 250 kuutiometriä hehtaarilla.tarvitsevan lajiston kannalta tilanne on edelleen tukala, koska lajistolle tarpeellisimman pitkälle lahonneen puun määrä ei ole lisääntynyt. Tilanne paranisi vähitellen, jos metsissä oleva lahopuu ja kuolevat säästöpuut jätettäisiin suositusten mukaisesti metsään lisäämään monimuotoisuutta.Metsänomistajalle yksinkertaisin ja kustannustehokkain tapa lahopuun lisäämiseen on säästää olemassa olevat kuolleet puut hakkuissa. Myös elävien säästöpuiden jättäminen hakkuualalle lisää kuolleen puun määrää vähitellen. Säästöpuuston määrän kaksinkertaistaminen nykyisestä lisäisi vähitellen lahopuun määrää noin kaksi kuutiometriä hehtaarilla. Näillä keinoilla saavutettavissa oleva lahopuun määrä – noin kymmenen kuutiometriä hehtaarilla – turvaisi useimpien lahopuusta riippuvaisten lajien säilymisen talousmetsissä.on oltava vastuullista, jotta puusta valmistetut tuotteet täyttävät kuluttajien vaatimukset. Monimuotoisuutta vahvistavia toimia seurataan sertifiointijärjestelmin, jotka osoittavat raaka-ainetuotannon vastuullisuuden metsä­teollisuustuotteiden ostajille.Useimmat metsänomistajat ovat mukana PEFC-sertifioinnissa, jonka turvin säästö- ja lahopuita jätetään noin 3,5 kuutiometriä hehtaarille. Metsäteollisuus soveltaa metsissään monien ostajien vaatimaa FSC-sertifiointia, jossa lahopuuta ja säästöpuustoa jätetään vähintään kaksinkertainen määrä verrattuna PEFC-sertifioinnissa vaadittuun määrään.Puuntuotantoon käytettävissä metsissä ei voida saavuttaa sellaista lahopuun määrää tai jatkumoa, ­joka ­turvaisi kaikkien lahopuusta riip­puvaisten lajien säilymisen. Vaate­liaimman lajiston säilyttämiseksi tarvitaan suojelualueita ja lisärahoitusta niiden hankintaan.kuollut, lahoava puu on tärkeää? Kun puu kuolee, se on täyt­tänyt vasta osan ekologisista teh­tävistään. Suomessa on noin 4 000–5 000 kuolleista ja lahoavista puista riippuvaista lajia, mikä tarkoittaa noin neljännestä kaikista metsälajeista. Valtaosa lahopuusta elävistä lajeista on puuta lahottavia sieniä ­sekä hyönteisiä. Lähes kolmasosa metsälinnuista on kolo­pesi­jöitä: ne tarvitsevat pesä­paikoik­seen pystyyn kuolleita puita ja pökkelöitä. Muun muassa liito-orava, näätä ja lepakot käyttävät kolopuita pesäpaikkoinaan.Lajistoltaan rikkaassa ekosysteemissä on toiminnallisesti toisiaan kompensoivia lajeja. Tällainen ekosysteemi on vastustuskykyinen häiriötekijöiden vaikutuk­sille.Luonnontilaisessa metsässä voi elää satoja lahopuusta riippuvaisia lajeja. Esimerkiksi Sipoon Rör­strandissa yhdestä metsiköstä löydettiin noin 2 000 sienilajia, ja 600 niistä tavattiin vain lahopuilta.Puun lahoamisen edetessä lajimäärä kasvaa. Sienilajien moninaisuus turvaa ravinnekierron toimivuuden, ja erilaisten yhdisteiden hajottamiseen erikoistuneet lajit ­pystyvät yhdessä pilkkomaan puuhun sitoutuneet ravinteet uudelleen kiertoon. Pitkälle lahonnut puu muodostaa uutta metsämaata, ja ­lahot rungot ovat puuntaimille tärkeä kasvualusta. Lahopuussa elävät lukuisien mykorritsasienten rihmastot siirtävät ravinteita kuolleesta puusta ja maaperästä eläviin kasvaviin puihin.Metsäluonnon monimuotoisuudesta on huolehdittava. Kestävää bio­taloutta ei ole ilman ympäristö­vastuullista raaka-ainetuotantoa.