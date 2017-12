Mielipide

on totuttu odottamaan vakautta ja tehokkuutta paitsi taloudessa myös politiikassa. Nyt, kun poliittinen kenttä on kunnolla sekaisin ja hallitusneuvottelut jumissa, turhautumista puretaan monin tavoin.Kriisi syö liittokansleri Angela Mer­kelin uskottavuutta. Ei siis ihme, että entistä useampi vaatii Merkelin päätä vadille. Mutta kuka tulisi tilalle?on ollut niin vakaasti vallassa, ettei seuraajaspekulaatioilla ole ollut oikein edes viihdearvoa. Nyt on.Eniten pyöritetään kahta nimeä. Toinen on Saarlandin pääministeri Anne­gret Kramp-Karrenbauer. Mutta koska Kramp-Karrenbauer on 55-vuotias nainen, jolla on saksalaisillekin hankala nimi, hän jää armotta mediaseksikkään Jens Spahnin varjoon – eikä Spahnilla ole mitään sitä vastaan.Spahn on johtajapeliin vielä nuori, 37-vuotias, mutta hän kompensoi ikäänsä häikäilemättömällä itsevarmuudella.Spahnia pidetään myös hyvin valmistautuvana ja kunnianhimoisena poliitikkona, joka ottaa uransa tosissaan.Spahnin taktiikkana on asemoida itsensä kristillisdemokraateissa niin oikealle kuin vain kehtaa. Juuri nyt ­hengenheimolaisia ei ole vaikea löytää.Spahnista ja Itävallan vaalit voittaneesta Sebastian Kurzista, 31, levisi Wienistä iloisia kaverikuvia Itävallan vaali-iltana. Kaksikkoa yhdistää kova kritiikki Mer­keliä ja islamia kohtaan.Osa politiikan kommentaattoreista arvioi, että Spahnin taakka on hänen yksityiselämänsä. Spahn on homo, ja hänen puolisonsa on tunnettu tv-toimittaja Daniel Funke. Saksan eliitissä on kuitenkin aina ollut rikkaita vaikutusvaltaisia homoja, ja nuori hard core -konservatiiveihin kuuluva homomies voisi pitää CDU:ssa monta laitaa tyytyväisenä.Ennemminkin kulmakarvoja on nostattanut se, että Spahn vuokraa berliiniläistä ullakkoasuntoaan hyvälle ystävälleen Christian Lindnerille. Lindner on myös liberaalipuolue FDP:n johtaja, ja juuri hän jätti Merkelin pulaan keskeyttämällä ensimmäiset hallitusneuvottelut riitaantumalla vihreiden kanssa.Spahnin konservatiivisuus lipsahtaa ylinäyttelemiseksi.Syksyllä Spahn tuohtui näyttävästi siitä, että joutui puhumaan berliiniläiskuppilasssa tarjoilijalle englantia. Tätä hän piti yhteiskunnan eriarvoistumisena ja syytti ilmiöstä hipstereitä – ja sai tästä analyysistään aikamoiset naurut.Relaa, Jens, ja ota espresso tonic ­ministerinsalkkua odotellessasi.