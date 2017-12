Mielipide

Kestävään talouskasvuun tarvitaan uusia eväitä

Olen Olen

Vanhemman

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Olen

On luonnollista,

Vielä

pakkaillut mieheni kanssa matka­laukkuja, sillä olemme lähdössä tapaamaan kahta meille rakasta ihmistä. He pakkasivat omat laukkunsa jo pari kuukautta sitten ja muuttivat kokonaan pois Suomesta. On mukavaa päästä katsomaan maata, jossa he nyt elävät.On myös jännä huomata, miten oma maailmankartta muuttuu, kun itselleni tärkeä ihminen muuttaa pois Suomesta. Mielen sisällä se tuo toisen maan aiempaa lähemmäksi. Myös maan historia, talous ja politiikka tulevat äkkiä näkyviksi.Niin kävi pari vuotta sitten, kun vanhempi tyttäreni asui perheineen Ruotsissa. Ja niin tapahtuu nyt, kun poikani liittyi yhdessä puolisonsa kanssa työperäisten maastamuuttajien virtaan ja aloitti uudet kiinnostavat työt Sveitsissä.tyttäreni taannoinen vuosi Ruotsissa avasi minulle aivan uusia näkökulmia Tukholmaan. Jäin kaupungissa vieraillessani pois itselleni aiemmin tuntemattomilla metroasemilla, ja tutustuin paikallisten ruokakauppojen valikoimiin. Seurasin pienten lasten elämää ja sen suomalaisista käytännöistä poik­keavia säännönmukaisuuksia Tukholman lukemattomissa leikkipuistoissa.Nuo käynnit muuttivat pysyvästi käsitystäni Ruotsista – ja siitä, mitä kaikkea voisimme sieltä vielä oppia Suomessa.Sveitsi on minulle jo alusta lähtien paljon vieraampi. Muistan silti useita Sveitsin talouteen ja politiikkaan liittyviä asioita niiltä vuosilta, jolloin työskentelin lääketeollisuudessa. Opin kansainvälisten yritysten eurooppalaisesta edunvalvonnasta eniten nimenomaan sveitsiläiseltä kollegaltani. Siksi odotan tälläkin kerralla hyvin innokkaasti, että sisäinen maailmankarttani muuttuu.itse asunut koko elämäni Suomessa, ja työni on ollut aina täällä. Suomi on minulle rakas paikka. Ja se on myös todennäköisesti maailman paras maa juuri minulle. En kuitenkaan ajattele, että kaikki olisi täällä parhaiten maailmassa. Pikemminkin näen, että suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen olisi hyvä hakea vaikutteita yhä enemmän myös oman maamme ulkopuolelta.Suomen halu oppia muilta ei ole juuri nyt huipussaan. Olemme kyllä tiiviisti mukana läntisessä integraa­tiossa. Ja keskustelemme koko ajan enemmän niistä asioista, jotka ovat meille muiden kanssa yhteisiä myös turvallisuus­politiikassa. Jostain syystä vaalimme kuitenkin omaa erityislaatuamme työllisyydessä ja taloutemme uudistamisessa. Aivan kuin emme osaisi sittenkään päättää, haluammeko olla moderni markkinatalous myös tulevaisuudessa vai haluammeko jotain aivan muuta.että päättäjien huomio on eniten niissä asioissa, joissa valta on suoraan hallituksella ja eduskunnalla. Siksi verotuksen, tulonsiirtojen ja tulonjakomekanismien paino­arvo on poliittisessa kes­kustelussa niin suuri. Suomessa näiden kysymysten merkitys on viime vuosina kasvanut, ja hetkittäin tuntuu kuin muita politiikan lajeja ei olisi edes olemassa.Pelkkä tulojen uudelleenjako ei kuitenkaan riitä väestöltään ikääntyvän yhteiskunnan rakentamisessa. Sen rinnalle tarvitaan myös kasvun eväitä ja talouden jatkuvaa uudistumista.Juuri nyt kovin harva poliitikko osaa, haluaa ja uskaltaa erottautua näiden asioiden avulla. Ja tuo joukko on vain harventunut sosiaali­demokraattien jo toistakymmentä vuotta jatkuneen sisäisen kipuilun aikana.vuosituhannen vaihteessa Sdp oli Suomen kasvu- ja rakennepolitiikan kärkijuoksija. Kun puolue luopui kisasta, manttelinperijän paikalla on ollut hiljaista. Se ei ole hyvä asia Suomen itsenäisyyden toisen vuosisadan kannalta.Kestävän kasvun aikaansaaminen on ilman muuta vaikeaa. Mutta se ei ole riittävä syy luopua kasvun tavoittelemisesta. Talouden uudistaminen on kuitenkin edennyt varsin myönteisesti monissa meille läheisissä maissa. Siksi samaa pitää vaatia myös Suomessa.Suomen talouden uudistamisella ei ole merkitystä niille, jotka löytävät itselleen kiinnostavia töitä ­muualta. Mutta asia on suorastaan elintärkeää meille, jotka haluamme elää, tehdä työtä ja huolehtia läheisistämme jatkossakin täällä Suomessa. Siksi talouden uudistaminen ansaitsisi nykyistä näkyvämmän paikan maamme politiikassa.