Mielipide

Koko omaisuus neljällä ruutupaperilla

Löysin

Suvussa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Siistiksi

Pariskunnan

Asiakirjan

Seuraavan

huolellisella kauno­kirjoituksella täytetyn nelisivuisen ruutupaperi­arkin muutama vuosi sitten kesäpaikkamme pöytä­laatikon pohjalta. Asiakirja alkoi päiväyksellä. ”Wuanna 1917 Huhtikuun 23 p”.Isoisäni isoisä Matti Juhonpoika Niemi oli kuollut maaliskuun toisella viikolla. Vanhuksella oli ollut ikää 84 vuotta. Se oli paljon, sillä 1830-luvulla syntyneiden poikien eliniänodote oli ollut tuolloin alle 40 vuotta.Ruutupaperi osoittautui Matti Niemen perukirjaksi. Pirkanmaalla eläneen torpparin koko omaisuus mahtui neljälle sivulle.oli kulkenut joitakin ylimalkaisia tarinoita vanhasta isännästä ja hänen vaimostaan Wilhelmiinasta. Tutuimmiksi he olivat tulleet seinällä roikkuvasta kehystetystä valokuvasta.Siinä he katsoivat meitä ankaran ja jäyhän näköisinä, ilmeisimmin kuvaustilannetta jännittäen. Vieraisilla käynyt hammaslääkäri totesi pariskunnan kuvan nähtyään, että molempien posket olivat lommolla. Hänen mukaansa se johtui siitä, että tuolloin poskihampaat usein poistettiin jo nuorella iällä hammassairauksien välttämiseksi.Kovin vähän me pariskunnasta silti tiesimme. Nyt laatikosta löytynyt ruutupaperiarkki oli avaamassa jännittävän yksityisen näkymän siihen, miten tänään sata vuotta täyttävä Suomi oli tuolloin lähdössä itsenäisyytensä alkutaipaleelle rutiköyhänä kehitysmaana.luetteloksi kirjoitettuun asiakirjaan oli merkitty irtaimiston nimike, määrä sekä hinta.Ensi alkuun ihmetystä herättivät hameet ja naisten tavarat. Mitä ne tekivät isännän perukirjassa?Ajalle tyypillisesti vaimon omaisuus oli kirjattu miehelle kuuluvaksi. Listassa oli mainittu muun muassa viisi naisen pukua (69,45 markkaa) ja kolme huivia (7,95 markkaa).Torpparin arki oli kirjoitettu ­listaan työkaluina ja muina tarve-esineinä. Suurin osa oli tietenkin tehty itse. Miten hinnoitella esineet?Perunkirjoituksen yhteydessä oli pidetty huutokauppa. Sen pöytä­kirjaa oli käytetty hinnoittelun ­perusteena. Kolme tyynyä oli arvoltaan yhteensä 1,75 markkaa, 6 paitaa (7,85 mk), 3 wyätä (10 penniä), 3 sahaa (1,50 mk), 2 kirnua (yht. 1,75 mk), lammassakset (10 penniä).omaisuuden arvo oli ynnätty viimeiselle sivulle: 2 541,20 markkaa. Jos markkamäärän muuntaa nykyrahaksi ostovoimalla korjattuna, vanhusten koko omaisuus oli 3 053 euron arvoinen. Tasan sata vuotta myöhemmin summa on melko lähellä sitä, mitä suomalainen ansaitsee keskimäärin kokonaisansioina palkkaa – kuukaudessa.Loppusummasta vainaja oli tes­tamentannut 60 euron suuruiset lahjoitukset sekä ”pakanalähetykselle” että ”Waivaskassaan”.Perukirjan loppusumma todentaa, kuinka nopeaa Suomen vaurastu­minen oli seuraavien sukupolvien aikana. Hyvinvointiyhteiskunnan ja oikeusvaltion kehittymistä edistivät monet instituutiot, jotka olivat jo olemassa ennen itsenäistymistä. Niihin kuuluivat myös kiertokoulut.viimeiselle sivulle oli koottu todistajien allekirjoitukset. Samaisen kylän Aukusti-niminen torppari oli kuitannut perukirjan puumerkillään A. Hän kuului mitä ilmeisimmin siihen 42,8 prosenttiin väestöstä, joka kylläkin osasi lukea, mutta ei kirjoittaa.Suomi oli lukutaidolla mitattuna ihmeellinen maa jo vuonna 1917. Suomalaisista lähes 95 prosenttia osasi lukea siitä huolimatta, että kansakoulu tuli pakolliseksi vasta 1920-luvulla. Kansakoulun ansiosta myös kirjoitustaito koheni nopeasti. Viimeiset kirjoitustaidottomat kuolivat 1950-luvulla.Lukutaidon ansiosta kansakunnan oli mahdollista kehittyä nopeasti. Pohja sivistykselle oli valettu jo 1500-luvulta alkaen kinkereillä ja kiertokouluissa. Tälle perustalle oli mahdollista rakentaa toimiva oppivelvollisuus.sadan vuoden päähän on yhtä vaikeaa nähdä kuin olisi ollut perunkirjoituksen aikoihin huhtikuussa 1917.Vuosi 2117 ei silti ole kaukana.Moni tänä vuonna syntyneistä lapsista elää ja kokee tuon vuoden. Siksi tässä ajassa tehdyt päätökset ja arkiset valinnatkin voivat vaikuttaa seuraavaan vuosisataan.Jos nyt pidämme erityisen tarkkaan huolta lukutaidosta, koulutuksesta ja laajasta sivistyspohjasta, ne luovat hyvinvointia myös sadan vuoden päähän.