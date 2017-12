Mielipide

satavuotisen itsenäisyyden juhlapäivänä ei sovi kiistellä, mutta ihmettele­minen sopii hyvin myös juhlaan.Hyvin ajankohtainen aihe on suomalaisten suhtautuminen tasavallan presidentin toimintaan. Presidentti on itsenäisyyspäivän kiistaton päähenkilö, ja presidentinvaalit ovat edessä 28. tammikuuta.Muiden kirjoittajien tavoin olen ennenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että suomalaisten lähes yksimielisen myönteiset arviot presidentin toimin­nasta ovat länsimaisissa demokratioissa omassa sarjassaan.Tässä asiassa suomalaiset ovat erikoinen kansa, ja ilmiössä on tapahtunut entistä erikoisempi käänne.heinäkuussa vähintään melko myönteisten arvioiden osuus presidentti Sauli Niinistön toiminnasta nousi kyselyissä jo 90 prosenttiin. Se ei ollut uutta. Vuonna 2003 presidentti Tarja Halosen vastaava luku oli 94 prosenttia.Tähän asti on kuitenkin vaikuttanut siltä, että suomalaiset ovat arvioineet enemmän instituutiota kuin henkilöä, vaikka kyllä presidenteillekin kuuluu kunnia instituution arvostuksen yllä­pitämisestä. Halonen sai myönteisistä arvioista huolimatta presidentinvaaleissa äänistä vain noin 52 prosenttia sekä vuonna 2000 että vuonna 2006.Nyt asetelma on muuttunut.Niinistön suosio nousi ehdokaskyselyissä ennennäkemättömästi. Marraskuussa Ylen mittauksessa häntä kannatti jo 80 prosenttia vastaajista.Tällainen ylivoima on monipuoluejärjestelmässä niin ainutlaatuista, että sen syitä ja seurauksia kannattaa arvioida.Mistä 80 prosenttia suomalaisista on samaa mieltä kuin presidentti Niinistö?Presidentin asemaa eivät enää tue samanlaiset uhkakuvat kuin Urho Kekkosen vuosikymmeninä kylmän sodan kaudella, mutta epävarmoina aikoina ulkopolitiikka koetaan ehkä Suomessa edelleen kohtalonkysymykseksi.Maanpuolustustiedotuksen suunnit­telukunnan MTS:n tuoreen kyselyn mukaan 73 prosenttia suomalaisista pitää ulkopolitiikkaa hyvin hoidettuna. Siinä ehkä yksi selitys, vaikka vastaava luku oli vuosituhannen alkuvuosina huomattavasti korkeampikin.Niinistöä ei voi moittia suuresta suo­siostaan, mutta sillä on myös seurauksia.Suomessa on aiempaa kokemusta siitä, että tila eriäville mielipiteille kutistuu, jos yksimielisyyttä aletaan edellyttää. Sitä virhettä pitää karttaa aktiivisesti.