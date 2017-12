Mielipide

Humalassa olevien suomalaisten örveltäminen hävettää

Pikkujouluaika on jälleen menossa, ja se todella näkyy ja kuuluu varsinkin viikonloppuisin. Pääkaupunkiseudun lähijunassa kovaääninen ja voimasanoilla vahvistettu meuhkaaminen säestää muuten leppoisaa junamatkaa. Horjuvia ja lähes tasapainonsa menettäneitä matkustajia vaeltelee mongertaen pitkin käytäviä, ja tyhjentääpi eräs juhlija mahalaukkunsa sisällön suoraan junan lattialle.



On pakko todeta, että missään muulla maailmalla en ole törmännyt vastaavaan käyttäytymiseen. Tämä on sitä kansallista örveltämistä, johon alkaa suorastaan turtua.



Joka kerta tällainen meno kuitenkin ärsyttää ja hävettää jo ulkomaalaisten kanssamatkustajienkin takia.



Samalla se vain vahvistaa käsitystä, että meidän on aivan turha haikailla esimerkiksi keskieurooppalaisen juomakulttuurin perään, jos alkoholin käyttö on edelleen näin holtitonta ja edesvastuutonta.



Kai Rantalainen



Vantaa