Mielipide

Olen ajanut satojatuhansia kilometrejä kolaroimatta – liikennevakuutukseni bonusprosentti on silti nolla

Minulla on ollut ajokortti 35 vuotta ja olen ajanut satojatuhansia kilometrejä ilman yhtään kolaria. Siitä huolimatta liikennevakuutukseni bonusprosentti on nolla. Syynä on avioero. Auton vakuutus oli puolison nimissä ja hän vei 85 prosentin bonukset mennessään.



Perheemme oli ollut saman vakuutusyhtiön asiakkaina vuosikymmeniä. Kysyessäni eron jälkeen vakuutusta autolleni olinkin yhtäkkiä aivan uusi asiakas, koska minulla ei ollut vahinkohisto­riaa. Entinen puolisoni voi omistaa useita autoja, ja niillä saa ajaa kuka tahansa. Kaikille autoille hän saa täydet bonukset, koska hän omistaa kolarittoman vahinkohistorian – meidän yhdessä hankkimamme historian. Miten tässä nyt näin kävi?



Historiaton