Mielipide

Sotessa tapahtui ilmastonmuutos

Sosiaali- ja terveyden­huollon

Käänne

Hallitus

uudistus on tullut käänne­kohtaan. Käänne tuli etuajassa.Alun perin ratkaisun hetkien ajateltiin tulevan myöhemmin. Esimerkiksi vasta ensi keväänä, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi hallituksen uudelleen kirjoittaman asiakkaan valinnanvapauden. Ensimmäinen yritelmä ei mennyt valiokunnasta läpi.Yhä useamman usko siihen, että hallituksen eteenpäin ajama malli tuottaisi hyvän lopputuloksen, näyttää pikku­hiljaa loppuneen. Hallituksen mallissa Suomeen tulisi uusi 18 maakunnan hallintokerros, joka järjestää palvelut julkisten ja yksityisten sote-keskusten varaan. Asiakas valitsee, kumpaa käyttää.oli aistittavissa maanantaina eduskunnassa, kun kansanedustajat keskustelivat rajoituslaista, jolla hallitus yrittää estää kuntien sote-ulkoistukset ja investoinnit.Hallituspuolueista paistoi neuvottomuus. Puolueet ovat ilmeisesti tajunneet, että uudistus on riistäytymässä niiden käsistä. Käsiteltävänä olleen rajoituslain tarve on osoitus siitä.Valinnanvapaus ja parempi pääsy terveyskeskuksiin piti rakentaa terveyspalveluyritysten varaan, mutta ne menevät jo menojaan joka ikisestä porsaanreiästä, joka lakeihin on jäänyt.Valinnanvapauden pääideologi kokoomus ei kyennyt enää uskottavasti puolustamaan sote-uudistuksen linjauksia. Sari Sarkomaan (kok) puheet markkinoiden saamisesta ”näppeihin” kuulostivat avuttomilta verrattuna esimerkiksi siihen, mitä Mehiläinen on viime aikoina pohjoisessa Suomessa puuhaillut.Yritykset laskevat, että markkina-asemat on otettava nyt, tuli valinnanvapaus tai ei.Niillä ei ole muuta hävittävää kuin maineensa, joka on pohjamudissa ainakin eduskunnassa. Siellä kaikki terveysyritykset ovat nyt pörriäisiä. Röyhkeät otteet ovat alkaneet kääntää mielipiteitä myös kokoomuksessa.joutuu melkoisella varmuu­della kaventamaan nyt lakiesitykseen kirjoitettua asiakkaan valinnanvapautta. Sitä koskeva lausuntokierros päättyy viikon päästä perjantaina, ja tähänastiset lausunnot ovat hyisiä.Samaan aikaan yhä useampi asiantuntija kyseenalaistaa sote-uudistuksessa luvatun kolmen miljardin euron kustannusten hillinnän.Korjauksia ehtisi vielä tehdä. Pystyykö tämä hallitus niihin enää?