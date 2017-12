Mielipide

Nord Stream 2 on testi EU:n vapaille markkinoille

kansainvälisiin energiahankkeisiin liittyy aina poliittista keskustelua ja väistämättä myös vastustusta. Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen käsittelyssä näyttävät usein sekoittuvan hankkeeseen liittyvä sääntely, poliittiset näkemykset ja mielipiteet Venäjästä. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää erottaa poliittinen keskustelu ja hankkeisiin liittyvät juridiset kysymykset toisistaan. Nord Stream 2:n kohdalla näin ei ole tehty.Jotkin Euroopan unionin jäsenmaat ovat vedonneet EU-komission apuun estääkseen hankkeen toteutumisen. Komissio onkin pyrkinyt vaikeuttamaan hankkeen toteuttamista eri tavoin.Ensin komissio esitti, että EU-energiaoikeutta tulisi soveltaa myös Nord Stream 2:n kaltaiseen EU:n ­ulkopuolelta tulevaan maakaasuputkeen, jolla siirretään kaasua EU:n markkinoille. Komission oma oikeudellinen yksikkö ja monet muut energiaoikeuden asiantuntijat kumosivat tämän.Seuraavaksi komissio väitti, että kaasuputkeen kohdistuva sääntely olisi epäselvää: EU ja Venäjä kohdistaisivat hankkeeseen erilaista sääntelyä, mikä aiheuttaisi ristiriitoja. Vedottiin siihenkin, että hankkeessa olisi oikeudellinen tyhjiö. Komissio esitti, että jäsenvaltiot valtuuttaisivat sen avaamaan Nord Stream 2:ta koskevat neuvottelut Venäjän kanssa. Tavoitteena on, ­että EU:n energiaoikeuden periaatteet ohjaisivat kaasuputken toimintaa.Oikeudellisesta näkökulmasta komission väitteet ovat perusteettomia. EU:n ulkopuolisista maista ­tulevien putkien rakentamista ja toimintaa sääntelevä lainsäädäntökehikko on selkeä.Merillä kulkevia kaasuputkia koskeva sääntely perustuu kansainväliseen oikeuteen, EU-oikeuteen ja niiden valtioiden kansalliseen lain­säädäntöön, joiden merialueiden kautta kaasuputki kulkee. Joistain kysymyksistä voidaan sopia hankkeen osapuolten kesken.Lainsäädännössä ei ole oikeudellista tyhjiötä – päinvastoin. Venäjän oikeus soveltuu putkeen Venäjän alueella. EU-ener­giaoikeutta sovelletaan kaikkeen putken läpi siirrettävään kaasuun, kun se siirtyy EU:n sisäiseen kaasuverkostoon.edustavan EU:n neuvoston oikeudellinen yksikkö ­arvioi komission ehdotukset ja hylkäsi esitetyt perusteet EU:n ja Venäjän välisten neuvottelujen aloittamiseksi. Nyt komissio yrittää saada jäsen­valtiot hyväksymään, ­että EU-energiaoikeuden soveltaminen ulotettaisiin EU:n ulkopuolisiin kaasuputkiin. Kuten aiemmatkin aloitteet, ehdotus perusteluineen on ­oikeudellisesti katsottuna harhaanjohtava, virheellinen ja erikoinen.Komission ehdotus johtaisi vai­keaan ristiriitaan EU:n ja Venäjän tai minkä tahansa muun putken toisessa päässä olevan kaasun tuottajavaltion kanssa. Ehdotuksen mukaan tämä kuitenkin voitaisiin välttää solmimalla joko kaasuputkikohtaisia tai kaasuntuottajamaakohtaisia kansainvälisiä sopimuksia, joilla olisi etusija EU-oikeuteen nähden.Perustelujen mukaan tämä eri­sisältöisten sopimusten sillisalaatti olisi selvempi ja turvallisempi vaihtoehto kuin nykyinen, noin kaksikymmentä vuotta olemassa ollut ja hyvin toiminut järjestely.Komissio ehdottaa EU-energia­oikeuden soveltamista myös sellaisilla alueilla, joilla sitä ei kansain­välisen merioikeuden nojalla voida soveltaa. Lisäksi ehdotuksen mennessä läpi energiapolitiikan toimivaltaa siirrettäisiin kansalliselta tasolta Brysseliin. Tämä on ongelmallista, koska jäsenvaltioille on taattu tietyt energiaan liittyvät oikeudet EU:n perussopimuksissa.Nord Stream 2:een liittyvää toimintaa leimaa jatkuva ­oikeudellisen sääntelyn ja poliit­tisten päämäärien sekoittaminen. Erilaiset yritykset soveltaa EU:n energia­oikeutta kaasuputkihankkeeseen tai estää putken rakentaminen luovat kuvan mielivaltaisesta ja poliitti­sesta toiminnasta, joka on verhottu legitiimiksi sääntelytoiminnaksi.Liberaali markkinatalous perustuu vapaalle kilpailulle. Poliittinen päätöksenteko ei siihen kuulu.Nord Stream 2:n kaltaisen hankkeen käsittely liittyy Euroopan vapaiden markkinoiden vakuuttavuuteen. Jos EU:ssa on halua muuttaa politiikan ja markkinoiden välistä suhdetta, asiasta pitäisi käydä perustavanlaatuinen keskustelu. Yksittäinen kaasuputki ei ole siihen ­oikea väline.