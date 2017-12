Mielipide

Ammattiyhdistys­liike on jäämässä alakynteen

Meneillään

olevalla työmarkki­noiden palkka­kierroksella vienti­teollisuuden uudet työehto­sopimukset syntyivät sittenkin verraten helposti. Vaikeudet alkoivat oikeastaan siinä vaiheessa, kun palvelualojen sopimuksista alettiin neuvotella.Palkansaajapuolella on kyllä pantu merkille, että työnantajien rintama on huomattavasti tiiviimpi ja yhtenäisempi kuin palkansaajien. Tiettävästi mikään ala ei ole – ainakaan vielä – ylittänyt Teknologia­teollisuuden ja SAK:laisen Teollisuusliiton välisen työehtosopimuksen palkankorotuksia.Palvelualojen ammattiliitto Pam tiettävästi yritti saada suuremmat korotukset hiihtokeskuksiin mutta saikin vastaansa Matkailu- ja ravintolapalvelujen (Mara) työsulku-uhkauksen. Ainakin työnantajapuoli on kertonut, että Pam yrittää lypsää kovemmat korotukset kuin teollisuu­dessa. Ja puheenjohtaja Ann Selin on sanonut, etteivät teollisuuden ko­rotukset ole Pamille mikään katto.Työnantajapuoli siis sanoo, että korkeintaan teollisuuden korotukset. Palkansaajapuoli vaatii vähintään teollisuuden korotukset. Ei tarvitse olla kovin kokenut neuvottelija arvatakseen, mihin korotukset asettuvat.SAK:n liittojen yhdessä sopimille tavoitteille on neuvotteluissa käynyt huonosti. Työnantajaliitot ovat kylmästi siivonneet ne kaikki pois.legendaarisessa Forssan ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi kahdeksan tunnin työpäivä.Työaikaa lyhennettiinkin vuosikymmenten ajan – tehdastyössä muun muassa pekkasvapailla. Virastoissa työaika on ollut muutenkin lyhyempi kuin kahdeksan tuntia.Sen verran hyvin Forssan ohjelman työaikatavoite ja lukuisat muutkin tavoitteet ovat toteutuneet, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n nykyinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies on päässyt monta kertaa lohkaisemaan, että eikös Forssan ohjelma olisi ihan kohtuullinen tavoite. Häkämies siis haluaisi pidentää työaikaa nykyisestä.Apua EK on saanut porvarihallitukselta ja sen yrittäjätaustaiselta pääministeriltä Juha Sipilältä (kesk). Heti valtaan tultuaan Sipilä ajoi niin sanottua yhteiskuntasopimusta, jolla vuosittaista työaikaa olisi pidennetty jopa sadalla tunnilla ilman lisäpalkkaa. Sipilän tavoitteesta toteutui lopulta vuosityöajan lisääminen 24 palkattomalla tunnilla.Työnantajapuoli varmaan haluaisi vuosityöajan lisäyksen pysyväksi. Vahva viitearvo on kuitenkin Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimuksella. Siinä on sovittu, että kilpailukykysopimus on sellaisenaan voimassa seuraavan sopimuskauden ajan eli seuraavat kaksi vuotta. Sen jälkeen työajan pidennys poistuu.pidennys on toteutettu vaihtelevasti eri aloilla. Helpointa on ollut pidentää työaikaa niissä työtehtävissä, joissa käytetään työ­ajan seurantaa eli entistä kellokorttia. Voisi olettaa, että säntillisimmin työajan pidennys on toteutettu julkisella sektorilla, jossa palkollisilta kaiken lisäksi vietiin osa loma­rahoista kolmeksi vuodeksi.Joillakin aloilla ja työmailla palkattomia lisätunteja ei ole otettu lainkaan käyttöön. Sellainen tapaus on tiettävästi muun muassa Olkiluodon kolmosvoimalan työmaa.Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa annetaan lisäksi mahdollisuus sopia paikallisesti muutaman pekkaspäivän vaihtamisesta palkalliseen työntekoon.Kyseinen sopimuskohta herätti närää Teollisuusliiton valtuustossa. Voi kuitenkin olla, että pekkaspäivät kannattaa myydä pois nyt, kun niistä vielä saa jonkin hinnan.Meneillään olevalla työmarkkinakierroksella on ollut havaittavissa työnantajapuolen yleinen pyrkimys lyhentää lomia niillä aloilla, joilla lomat ovat pidemmät kuin vuosilomalaissa säädetään tai joilla työaika on muuten lyhyempi kuin työaikalain mukaan olisi mahdollista.voimasuhteiden muutos alkoi, kun Elinkeinoelämän keskusliitto lakkautti itseltään oikeuden solmia keskitettyjä, keskusjärjestötasoisia tulosopimuksia eli tupoja.Muutos näkyy myös julkisuudessa. Kun ennen oli meneillään jokin kansallinen työmarkkinakriisin poikanen, televisiouutisiin ilmestyi aina SAK:n huolestuneen oloinen puheenjohtaja Lauri Ihalainen tummine silmänalusineen.Nyt julkisuudessa ovat eniten työnantajien edustajat: Häkämies ja Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen.