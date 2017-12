Mielipide

Jäähyväiset seutulipulle

Ensi vuonna

Vyöhykeuudistuksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lippu

Helsingin seudulla tapahtuu ainakin yksi iso ja historiallinen muutos, joka koskettaa noin puoltatoista miljoonaa ihmistä. Joukko­liikenteen lippuja ei enää hinnoitella kuntarajojen mukaan, vaan käyttöön tulee neljä hintavyöhykettä.Edessä on suurin muutos Helsingin seudun joukkoliikenteeseen sitten vuoden 1986, jolloin pääkaupunkiseudulla otettiin käyttöön yksi ja sama lippujärjestelmä. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, mahdollisesti jo ensi kesänä voimme jättää jäähyväiset seutulipuille.olisi pitänyt alkaa jo pari vuotta sitten, mutta aika­taulu on takkuillut lippu- ja informaatiojärjestelmän ongelmien vuoksi. Nyt näyttää siltä, että kaikki lippuautomaatit olisivat kunnossa vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen pitää vielä vaihtaa kaikki vihreät matkakortit sinisiksi, jotta ne toimivat uudessa järjestelmässä.Kiinnostavin hetki lienee maaliskuussa, jolloin HSL:n on määrä päättää lippujen hinnoista. Helsingin seutu jaetaan neljään vyöhykkeeseen, jotka asettuvat noin 10 kilometrin levyisiksi kaariksi Helsingin keskustan ympärille. Sisimmästä vyöhykkeestä uloimpaan ne on nimetty kirjaimilla A, B, C ja D. Sisimpänä on Helsingin keskusta. Pääkaupunkiseutu mahtuu kolmelle sisimmälle vyöhykkeelle. D-vyöhykkeessä ovat kehyskunnat.on ostettava vähintään kahdelle vyöhykkeelle. Yhden vyöhykkeen lipun voi ostaa vain D-vyöhykkeellä.Kahden vyöhykkeen AB- ja BC-lipuista tulee todennäköisesti huomattavasti halvempia kuin nykyiset seutuliput mutta jonkin verran kalliimpia kuin nykyiset kaupungin sisäiset liput. Uudistuksesta hyötynevät siten eniten ne, jotka asuvat vyöhykkeellä B ja käyttävät nyt seutu­lippua – esimerkiksi matkustajat, jotka liikkuvat Espoon Leppävaarasta tai ­Vantaan Martinlaaksosta Helsingin ­keskustaan tai päinvastoin.Vyöhykerajoista väännettiin monta vuotta, eikä Espoossa olla vieläkään ihan tyytyväisiä. Rajaa on jo siirretty niin, että Matinkylästä pääsee AB-lipulla Helsingin keskustaan. Lippu-uudistuksen myötä espoolaiset saavatkin lopulta kaiken ilon irti kalliista länsimetrostaan. Mutta metron jatko-osa sekä pohjoisempana Espoon keskus jäävät C-vyöhykkeelle. Jos rajaa vielä siirrettäisiin, sitä pitäisi siirtää vastaavasti myös pohjoisessa Vantaalla. Se tulisi kalliiksi, ja kaupunkien pitäisi antaa lisää rahaa. Vantaa on jo ilmoittanut, ettei rahaa ole.