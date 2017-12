Mielipide

Poikien koulumenestys ei kohene rimaa laskemalla tai naisopettajia syyttämällä

On hämmentävää,

että ylioppilastutkintoa ja korkeakouluvalintoja uudistetaan poikien heikkoon koulumenestykseen vedoten. Poikien menestys ei kohene naisopettajia syyttämällä tai rimaa laskemalla.Tytöiltä on kautta aikojen vaadittu enemmän kotitöiden tekemistä, ja voi olla, että sama pätee myös koulutöihin. Poikien heikon oikeinkirjoitustaidon ja osaamattomuuden syynä voikin olla, ettei pojilta vaadita koulussa eikä kotona yhtä paljon panostusta koulutyöhön. Rimaa voi laskea lähes loputtomasti alemmas eikä se tuota parempaa osaamista tai parempia korkeakoulutaitoja. Vaatimusten laskemisen sijaan olisi ehkä aika vaatia enemmän ja antaa enemmän opetusta. Opetuksen määrän lisääminen nimittäin vaikuttaa osaamisen kasvuun.Sukupuolittuneen keskustelun sijaan toivoisimme, että opetusta, ylioppilastutkintoa ja korkeakouluvalintoja kehitettäisiin suomalaisen yhteiskunnan tarpeita ajatellen. Matematiikan osaamistarve varmasti lisääntyy, mutta kansainvälisessä ympäristössä toimivat yritykset tarvitsevat myös oikeinkirjoitustaitoisia työntekijöitä, jotka pärjäävät erilaisten yhteiskuntien kulttuuri- ja kielivaatimuksissa.Jos korkeakoulujen pisteytystyökalu ei arvosta lyhyitä kieliä (joissa on muuten yhtä paljon kursseja kuin fysiikassa) tai humanistisia aineita, ollaan hakoteillä. Reaaliaineiden eriarvoinen pisteytys korkeakouluopintojen todistusvalinnassa johtaa siihen, että heikosti pisteitä ­antavia reaaliaineita ei jatkossa opiskella ja osaaminen yksipuolistuu. Sama pätee kieliin.Kaikkien suomalaisyritysten unelmatyöntekijä tuskin on heikosti suomea ja muita kieliä osaava, kulttuureja, ihmistä ja yhteiskuntaa ymmärtämätön matemaattisluonnontieteellinen mies. Ylioppilastutkinnon ja korkeakouluvalintojen ohjausvaikutus on kuitenkin suuri. Jos suunnitellut muutokset toteutetaan nykymuodossaan, tuota kohti ollaan kärjistäen menossa.