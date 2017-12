Mielipide

Apulaispormestari Pia Pakarinen: Ylioppilaskoe pitäisi voida suorittaa myös englannin kielellä – Suomi muuttuu

Englannin kieli

on pakollinen työväline kansainvälistyvillä työmarkkinoilla. Englanninkielinen laadukas koulutustarjonta on myös erinomainen keino houkutella osaajia perheineen Suomeen.Englannin kielellä järjestettävän koulutuksen kysyntä on huimaa. Siksi olemme Helsingissä päättäneet kaksinkertaistaa sekä päiväkotien että koulujen englanninkieliset paikkamäärät. Englannin kieli on vakiintunut myös korkeakouluihin osana kansainvälistymistä.Englanninkielisellä koulu­polulla päiväkodista korkeakouluun on kuitenkin yksi kuoppa: ylioppilaskoe pitää edelleen suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Ylioppilaskokeen kielivaatimuksen vuoksi lukiot joutuvat hylkäämään osan nuorista jo hakuvaiheessa. Lukiokoulutusta ei kannata edes aloittaa, jos suomen tai ruotsin kieli ei ole riittävän vahva kirjoituksiin.Meillä ei nyt ole tarjota Suomeen töiden perässä muuttavien perheiden lapsille suomalaisen opetussuunnitelman mukaista ylioppilastutkintoon johtavaa koulupolkua englannin kielellä. Se vähentää houkuttelevuutta muuttaa maahamme.Englanninkielistä yo-koetta kokeiltiin noin kaksikymmentä vuotta sitten, mutta sitä ei vakinaistettu muun muassa vähäisen tarpeen vuoksi. Suomi on kuitenkin siitä muuttunut ja muuttuu yhä kansainvälisemmäksi.Mahdollistamalla englanninkielisen ylioppilaskokeen osana lukion uudistusta Suomi olisi jälleen pykälän kansainvälisempi ja kiinnostavampi vaihtoehto kansainvälisille osaajille.